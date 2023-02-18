18 февраля 2023

Депутат Щапов предложил ввести два новых налоговых вычета в России

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Законопроект о вычете на лекарства находится на рассмотрении Госдумы Фото:

Россиянам нужно дать возможность получать налоговый вычет с покупки лекарств для своих совершеннолетних детей, а также с приобретения спортивного инвентаря для дома. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Я являюсь автором законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, и должен устранить несправедливость в вопросе вычетов за покупку лекарств для лечения детей. Сейчас можно получит вычет, только если покупаешь лекарства для ребенка в возрасте до 18 лет. Но после 18 лет дети также могут нуждаться в дорогостоящих препаратах. И давайте скажем честно: мало кто из 19-20-летних может их купить себе сам. Есть еще дети-инвалиды, которые всю жизнь находятся на иждивении родителей. При этом, например, супруге лекарства с вычетом купить можно, а 20-летнему ребенку-инвалиду — нет. Это несправедливо. Поэтому я предлагаю снять ограничение и дать вычет родителям, если они покупают лекарства своим детям», — сказал Михаил Щапов.

Депутат отметил, что стоит расширить возможности налогового вычета на спорт. «Для государства выгодно, если семья занимается спортом не только в спортивной организации, но и дома. В конце концов недоплаченные налоги окупятся — сохраняя свое здоровье, люди продолжают оставаться налогоплательщиками. Можно ввести вычет на покупку домашнего спортивного инвентаря. Тренажеры, например», — предложил собеседник агентства.

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Россиянам нужно дать возможность получать налоговый вычет с покупки лекарств для своих совершеннолетних детей, а также с приобретения спортивного инвентаря для дома. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Я являюсь автором законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, и должен устранить несправедливость в вопросе вычетов за покупку лекарств для лечения детей. Сейчас можно получит вычет, только если покупаешь лекарства для ребенка в возрасте до 18 лет. Но после 18 лет дети также могут нуждаться в дорогостоящих препаратах. И давайте скажем честно: мало кто из 19-20-летних может их купить себе сам. Есть еще дети-инвалиды, которые всю жизнь находятся на иждивении родителей. При этом, например, супруге лекарства с вычетом купить можно, а 20-летнему ребенку-инвалиду — нет. Это несправедливо. Поэтому я предлагаю снять ограничение и дать вычет родителям, если они покупают лекарства своим детям», — сказал Михаил Щапов. Депутат отметил, что стоит расширить возможности налогового вычета на спорт. «Для государства выгодно, если семья занимается спортом не только в спортивной организации, но и дома. В конце концов недоплаченные налоги окупятся — сохраняя свое здоровье, люди продолжают оставаться налогоплательщиками. Можно ввести вычет на покупку домашнего спортивного инвентаря. Тренажеры, например», — предложил собеседник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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