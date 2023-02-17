В Екатеринбурге пропал 49-летний мужчина. Фото

18 февраля 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Волонтеры ищут мужчину вторые сутки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге с 16 февраля ищут 49-летнего Виктора Еременко. Об этом сообщили волонтеры свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти 49-летнего мужчину! Он пропал в Екатеринбурге 16 февраля», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 173 сантиметра, русые волосы и карие глаза. Виктор был одет в серо-синюю безрукавку, черную кофту, спортивные штаны и галоши. Волонтеры призывают добровольцев подключиться к поискам пропавшего Виктора Еременко. Также, если вам известно местонахождение мужчины, то позвоните по номеру +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700-54-52. Пропавшему мужчине 49 лет Фото: сообщество «ЛизаАлерт Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге с 16 февраля ищут 49-летнего Виктора Еременко. Об этом сообщили волонтеры свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти 49-летнего мужчину! Он пропал в Екатеринбурге 16 февраля», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 173 сантиметра, русые волосы и карие глаза. Виктор был одет в серо-синюю безрукавку, черную кофту, спортивные штаны и галоши. Волонтеры призывают добровольцев подключиться к поискам пропавшего Виктора Еременко. Также, если вам известно местонахождение мужчины, то позвоните по номеру +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700-54-52.