17 февраля 2023

В Екатеринбурге пропал 49-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, собака, зима, выгул собак, мужчина
Волонтеры ищут мужчину вторые сутки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге с 16 февраля ищут 49-летнего Виктора Еременко. Об этом сообщили волонтеры свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти 49-летнего мужчину! Он пропал в Екатеринбурге 16 февраля», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 173 сантиметра, русые волосы и карие глаза. Виктор был одет в серо-синюю безрукавку, черную кофту, спортивные штаны и галоши.

Волонтеры призывают добровольцев подключиться к поискам пропавшего Виктора Еременко. Также, если вам известно местонахождение мужчины, то позвоните по номеру +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700-54-52.

Пропавшему мужчине 49 лет
Фото:

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В Екатеринбурге с 16 февраля ищут 49-летнего Виктора Еременко. Об этом сообщили волонтеры свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти 49-летнего мужчину! Он пропал в Екатеринбурге 16 февраля», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 173 сантиметра, русые волосы и карие глаза. Виктор был одет в серо-синюю безрукавку, черную кофту, спортивные штаны и галоши. Волонтеры призывают добровольцев подключиться к поискам пропавшего Виктора Еременко. Также, если вам известно местонахождение мужчины, то позвоните по номеру +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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