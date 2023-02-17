Волонтеры ищут мужчину вторые сутки (архивное фото)
В Екатеринбурге с 16 февраля ищут 49-летнего Виктора Еременко. Об этом сообщили волонтеры свердловского поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти 49-летнего мужчину! Он пропал в Екатеринбурге 16 февраля», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 173 сантиметра, русые волосы и карие глаза. Виктор был одет в серо-синюю безрукавку, черную кофту, спортивные штаны и галоши.
Волонтеры призывают добровольцев подключиться к поискам пропавшего Виктора Еременко. Также, если вам известно местонахождение мужчины, то позвоните по номеру +7 (902) 274-95-00 или +7 (800) 700-54-52.
Пропавшему мужчине 49 лет
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