Нидерланды заявили о высылке дипломатов РФ

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Дипломатам нужно будет уехать в течение двух недель Фото:

Нидерланды вышлют около 10 российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация.

«Кабинет министров не допустит, чтобы в посольстве России в Гааге работало больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Министр Хукстра считает, что около 10 сотрудников российского посольства должны будут уехать», — передает Нидерландская вещательная ассоциация. Они должны будут уехать в течение двух недель из-за обвинения в шпионаже.

Также будет закрыт торговый офис в Амстердаме и генконсульство страны в Санкт-Петербурге. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Россия задерживает выдачу виз их дипломатам.

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Нидерланды вышлют около 10 российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация. «Кабинет министров не допустит, чтобы в посольстве России в Гааге работало больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Министр Хукстра считает, что около 10 сотрудников российского посольства должны будут уехать», — передает Нидерландская вещательная ассоциация. Они должны будут уехать в течение двух недель из-за обвинения в шпионаже. Также будет закрыт торговый офис в Амстердаме и генконсульство страны в Санкт-Петербурге. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Россия задерживает выдачу виз их дипломатам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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