Массовое ДТП произошло в Челябинске. Фото

18 февраля 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Из-за аварии образовалась автомобильная пробка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в Артиллерийском переулке в Челябинске. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в управлении ГИБДД Челябинска. «Мужчина за рулем Honda совершил столкновение с Nissan X-Trail, которым управлял водитель 1980 года рождения. В результате Nissan врезался в металлическое ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с „Лада Гранта“, за рулем которой был мужчина 1982 года рождения», — уточнили в Госавтоинспекции. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека: один пассажир «Лада Гранта» и три пассажира Honda. Они доставлены в медицинские учреждения на машине скорой помощи. Очевидцы сообщили, что в районе аварии образовалась автомобильная пробка. УГИБДД по Челябинску

Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в Артиллерийском переулке в Челябинске. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в управлении ГИБДД Челябинска. «Мужчина за рулем Honda совершил столкновение с Nissan X-Trail, которым управлял водитель 1980 года рождения. В результате Nissan врезался в металлическое ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с „Лада Гранта“, за рулем которой был мужчина 1982 года рождения», — уточнили в Госавтоинспекции. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека: один пассажир «Лада Гранта» и три пассажира Honda. Они доставлены в медицинские учреждения на машине скорой помощи. Очевидцы сообщили, что в районе аварии образовалась автомобильная пробка.