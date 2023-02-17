Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в Артиллерийском переулке в Челябинске. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в управлении ГИБДД Челябинска.
«Мужчина за рулем Honda совершил столкновение с Nissan X-Trail, которым управлял водитель 1980 года рождения. В результате Nissan врезался в металлическое ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с „Лада Гранта“, за рулем которой был мужчина 1982 года рождения», — уточнили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека: один пассажир «Лада Гранта» и три пассажира Honda. Они доставлены в медицинские учреждения на машине скорой помощи. Очевидцы сообщили, что в районе аварии образовалась автомобильная пробка.
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