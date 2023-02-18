18 февраля 2023

Экс-советник Пентагона: СБУ проводят демонстративные пытки своих же солдат

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные
Таким образом в СБУ отреагировали на массовое дезертирство Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит показательные демонстративные казни украинских дезертиров. Делается это вследствие массовых побегов из Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем рассказал экс-советник главы Пентагона и полковник Дуглас Макгрегор.

«У них большое количество дезертиров. Многие из них очень молоды. <…> СБУ вылавливает их и отправляет обратно на фронт. Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням», — рассказал Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие недовольны своим положением в армии и сдаются при первой возможности, о чем сообщает польское издание NDP. По их информации, мужчины живут в плохих условиях и несут постоянные потери, что вынуждает их бежать со службы.

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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит показательные демонстративные казни украинских дезертиров. Делается это вследствие массовых побегов из Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем рассказал экс-советник главы Пентагона и полковник Дуглас Макгрегор. «У них большое количество дезертиров. Многие из них очень молоды. <…> СБУ вылавливает их и отправляет обратно на фронт. Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням», — рассказал Макгрегор в своем блоге на YouTube. Ранее стало известно, что украинские военнослужащие недовольны своим положением в армии и сдаются при первой возможности, о чем сообщает польское издание NDP. По их информации, мужчины живут в плохих условиях и несут постоянные потери, что вынуждает их бежать со службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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