Служба безопасности Украины (СБУ) проводит показательные демонстративные казни украинских дезертиров. Делается это вследствие массовых побегов из Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем рассказал экс-советник главы Пентагона и полковник Дуглас Макгрегор.
«У них большое количество дезертиров. Многие из них очень молоды. <…> СБУ вылавливает их и отправляет обратно на фронт. Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням», — рассказал Макгрегор в своем блоге на YouTube.
Ранее стало известно, что украинские военнослужащие недовольны своим положением в армии и сдаются при первой возможности, о чем сообщает польское издание NDP. По их информации, мужчины живут в плохих условиях и несут постоянные потери, что вынуждает их бежать со службы.
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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит показательные демонстративные казни украинских дезертиров. Делается это вследствие массовых побегов из Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем рассказал экс-советник главы Пентагона и полковник Дуглас Макгрегор. «У них большое количество дезертиров. Многие из них очень молоды. <…> СБУ вылавливает их и отправляет обратно на фронт. Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням», — рассказал Макгрегор в своем блоге на YouTube. Ранее стало известно, что украинские военнослужащие недовольны своим положением в армии и сдаются при первой возможности, о чем сообщает польское издание NDP. По их информации, мужчины живут в плохих условиях и несут постоянные потери, что вынуждает их бежать со службы.