Захарова посоветовала Бербок вернуться в школу ради безопасности Германии

19 февраля 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

По мнению Марии Захаровой, главе МИД ФРГ следует вернуться в школу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Руководителю МИД ФРГ Анналене Бербок следует вернуться за школьную парту и выучить хотя бы один предмет. В противном случае, Германия не сможет обеспечить себе безопасность в будущем. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, при ее правлении, нет», — написала Захарова. Ее сообщение опубликовано в ее telegram-канале . Поводом для высказывания послужило заявление Бербок, которая запуталась в геометрии, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Глава МИД Германии предложила президенту России Владимиру Путину «повернуть свою политику на 360 градусов». Кроме того, Бербок уже была участницей нескольких громких скандалов. Ранее во время своего выступления в ПАСЕ она заявила, что Германия и другие западные страны «ведут войну против России» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Это вызвало резко негативную реакцию в Бундесвере. Бербок призвали взять свои слова обратно. Позднее ей рекомендовали «не говорить ничего лишнего».

Руководителю МИД ФРГ Анналене Бербок следует вернуться за школьную парту и выучить хотя бы один предмет. В противном случае, Германия не сможет обеспечить себе безопасность в будущем. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, при ее правлении, нет», — написала Захарова. Ее сообщение опубликовано в ее telegram-канале. Поводом для высказывания послужило заявление Бербок, которая запуталась в геометрии, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Глава МИД Германии предложила президенту России Владимиру Путину «повернуть свою политику на 360 градусов». Кроме того, Бербок уже была участницей нескольких громких скандалов. Ранее во время своего выступления в ПАСЕ она заявила, что Германия и другие западные страны «ведут войну против России» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Это вызвало резко негативную реакцию в Бундесвере. Бербок призвали взять свои слова обратно. Позднее ей рекомендовали «не говорить ничего лишнего».