Заявившей о войне с РФ главе МИД ФРГ запретили шутить над Шольцем

06 февраля 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

В МИД Германии рекомендуют не шутить про канцлера Олафа Шольца Фото: Официальный сайт президента Украины Немецким чиновникам настоятельно рекомендуют не пытаться шутить над канцлером страны Олафом Шольцем. На запрет пожаловалась глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего», — рассказала Бербок в ходе своего выступления на церемонии награждения, где она была удостоена ордена «Против зверской серьезности», который в шутку вручается политикам за близость к народу и чувство юмора. Ее слова приведены на сайте МИД Германии. Ранее Шольц начал слежку за Бербок из-за ее слов о том, что страны Запада не должны конфликтовать друг с другом, поскольку они совместно ведут войну против России, слова министра передает RT. Позднее Шольц был вынужден откреститься от этих слов. Теперь недочеты в работе главы немецкого МИД будут специально фиксировать в Бундестаге.

Немецким чиновникам настоятельно рекомендуют не пытаться шутить над канцлером страны Олафом Шольцем. На запрет пожаловалась глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего», — рассказала Бербок в ходе своего выступления на церемонии награждения, где она была удостоена ордена «Против зверской серьезности», который в шутку вручается политикам за близость к народу и чувство юмора. Ее слова приведены на сайте МИД Германии. Ранее Шольц начал слежку за Бербок из-за ее слов о том, что страны Запада не должны конфликтовать друг с другом, поскольку они совместно ведут войну против России, слова министра передает RT. Позднее Шольц был вынужден откреститься от этих слов. Теперь недочеты в работе главы немецкого МИД будут специально фиксировать в Бундестаге.