Захарова: в Германии признали, что давно готовили войну против России

Заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о противостоянии РФ в вопросе помощи Киеву говорит о том, что Германия давно готовила войну против России. С таким мнением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своих соцсетях.
«Речь идет о заранее спланированной против России войне», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале, отметив, что немецкий дипломат в своем выступлении использовала фразу: «мы ведем войну против России». В подтверждение своим словам представитель МИД России вспомнила и заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Запад укреплял Украину и не рассчитывали на минские договоренности.
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Заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о противостоянии РФ в вопросе помощи Киеву говорит о том, что Германия давно готовила войну против России. С таким мнением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своих соцсетях. «Речь идет о заранее спланированной против России войне», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале, отметив, что немецкий дипломат в своем выступлении использовала фразу: «мы ведем войну против России». В подтверждение своим словам представитель МИД России вспомнила и заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Запад укреплял Украину и не рассчитывали на минские договоренности. Ранее Германия приняла решение передать Украине 14 танков Leopard 2 и разрешить передавать Киеву свою технику странам-партнерам. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что после отправки танков украинской стороне НАТО не должна стать участницей российско-украинского конфликта, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что подобные действия Германии не лучшим образом повлияют на ее отношения с Россией, отмечает «Национальная служба новостей».