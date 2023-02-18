Глава МИД ФРГ предложила Путину «развернуть политику на 360 градусов»

18 февраля 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Бербок считает, что Путину стоит развернуть свою политику «на 360 градусов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД Германии Анналена Бербок запуталась в геометрии. Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, она предложила президенту РФ Владимиру Путину «повернуть свою политику на 360 градусов», то есть сделать полный оборот и вернуться в ту же точку. «Если он [Путин] не повернет свою политику на 360 градусов, то нет», — так на Мюнхенской конференции Бербок ответила на вопрос, есть ли у Украины шанс на безопасность в длительной перспективе. Трансляция интервью велась на youtube-канале Deutsche Welle (признан иноагентом). Ранее Бербок во время выступления в ПАСЕ сказала, что Германия и другие западные страны «ведут войну против России» в зоне специальной военной операции. Это вызвало резко негативную реакцию в Бундестаге: министра призвали взять свои слова обратно. Позднее ей рекомендовали «не говорить ничего лишнего», а также не допускать шуток в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Глава МИД Германии Анналена Бербок запуталась в геометрии. Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, она предложила президенту РФ Владимиру Путину «повернуть свою политику на 360 градусов», то есть сделать полный оборот и вернуться в ту же точку. «Если он [Путин] не повернет свою политику на 360 градусов, то нет», — так на Мюнхенской конференции Бербок ответила на вопрос, есть ли у Украины шанс на безопасность в длительной перспективе. Трансляция интервью велась на youtube-канале Deutsche Welle (признан иноагентом). Ранее Бербок во время выступления в ПАСЕ сказала, что Германия и другие западные страны «ведут войну против России» в зоне специальной военной операции. Это вызвало резко негативную реакцию в Бундестаге: министра призвали взять свои слова обратно. Позднее ей рекомендовали «не говорить ничего лишнего», а также не допускать шуток в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.