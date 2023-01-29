Шольц заступился за главу МИД, заявившую о войне с Россией

29 января 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц сказал, что НАТО не сражается с Россией Фото: Bundesregierung\Denzel Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что НАТО не допустит войны с Россией. Так он отреагировал на слова главы МИД Германии Анналены Бербок, сказавшей, что Европа воюет с Россией. «Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает», — сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel . НАТО помогает Киеву из-за конфликта России и Украины. ВСУ получают западное вооружение. Генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что поставки оружия являются единственным способом прийти к миру на Украине. НАТО может вступить в войну с Россией в этом году, предположил бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон. Западу придется сотрудничать с Россией, чтобы не допустить этого, сообщил американский журнал Foreign Affairs.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что НАТО не допустит войны с Россией. Так он отреагировал на слова главы МИД Германии Анналены Бербок, сказавшей, что Европа воюет с Россией. «Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает», — сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel. НАТО помогает Киеву из-за конфликта России и Украины. ВСУ получают западное вооружение. Генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что поставки оружия являются единственным способом прийти к миру на Украине. НАТО может вступить в войну с Россией в этом году, предположил бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон. Западу придется сотрудничать с Россией, чтобы не допустить этого, сообщил американский журнал Foreign Affairs.