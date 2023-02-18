В Екатеринбурге автобус протащил девушку по дороге

19 февраля 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 18 февраля на остановке «Авиационная» (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге 18 февраля автобус №012 протащил девушку по проезжей части. Ей зажало ногу дверьми, когда она выходила из автобуса, сообщает очевидица. «Водитель не убедился, что все пассажиры вышли из салона, закрыл двери и начал движение», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидицу. Инцидент произошел на остановке «Авиационная» около трех часов дня. Автобус протащил девушку на несколько метров, пока водитель не остановил транспорт. О неприятной ситуации водителю сообщали другие пассажиры. Остановив автобус, водитель вышел из салона и извинился перед девушкой. «Она стояла в шоке, как и мы все», — добавила очевидица. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий». Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге коляску с ребенком зажало в дверях трамвая. Общественным транспортом управлял 33-летний мужчина, который на тот момент только проходил стажировку.

В Екатеринбурге 18 февраля автобус №012 протащил девушку по проезжей части. Ей зажало ногу дверьми, когда она выходила из автобуса, сообщает очевидица. «Водитель не убедился, что все пассажиры вышли из салона, закрыл двери и начал движение», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидицу. Инцидент произошел на остановке «Авиационная» около трех часов дня. Автобус протащил девушку на несколько метров, пока водитель не остановил транспорт. О неприятной ситуации водителю сообщали другие пассажиры. Остановив автобус, водитель вышел из салона и извинился перед девушкой. «Она стояла в шоке, как и мы все», — добавила очевидица. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий». Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге коляску с ребенком зажало в дверях трамвая. Общественным транспортом управлял 33-летний мужчина, который на тот момент только проходил стажировку.