18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Екатеринбурге автобус протащил девушку по дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, эпидемия, автобус, маршрутка, пожилые люди, виды екатеринбурга
Инцидент произошел 18 февраля на остановке «Авиационная» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 18 февраля автобус №012 протащил девушку по проезжей части. Ей зажало ногу дверьми, когда она выходила из автобуса, сообщает очевидица.

«Водитель не убедился, что все пассажиры вышли из салона, закрыл двери и начал движение», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидицу. Инцидент произошел на остановке «Авиационная» около трех часов дня.

Автобус протащил девушку на несколько метров, пока водитель не остановил транспорт. О неприятной ситуации водителю сообщали другие пассажиры. Остановив автобус, водитель вышел из салона и извинился перед девушкой. «Она стояла в шоке, как и мы все», — добавила очевидица.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий». Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге коляску с ребенком зажало в дверях трамвая. Общественным транспортом управлял 33-летний мужчина, который на тот момент только проходил стажировку.

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В Екатеринбурге 18 февраля автобус №012 протащил девушку по проезжей части. Ей зажало ногу дверьми, когда она выходила из автобуса, сообщает очевидица. «Водитель не убедился, что все пассажиры вышли из салона, закрыл двери и начал движение», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидицу. Инцидент произошел на остановке «Авиационная» около трех часов дня. Автобус протащил девушку на несколько метров, пока водитель не остановил транспорт. О неприятной ситуации водителю сообщали другие пассажиры. Остановив автобус, водитель вышел из салона и извинился перед девушкой. «Она стояла в шоке, как и мы все», — добавила очевидица. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий». Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге коляску с ребенком зажало в дверях трамвая. Общественным транспортом управлял 33-летний мужчина, который на тот момент только проходил стажировку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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