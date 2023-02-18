18 февраля 2023
17 февраля 2023

На челябинской метеостанции сфотографировали лису, встречающую рассвет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, зоопарк, млекопитающие, лиса обыкновенная, животное в зоопарке
Лисы очень любопытны и часто выходят к людям Фото:

На Таганае в Челябинской области сегодня утром сфотографировали лису, пришедшую на метеостанцию встречать рассвет. Фото гостьи таганайской метеостанции опубликовано в челябинском telegram-канале.

«Лиса встречает рассвет. Метеостанция Таганай», — сказано в комментарии к фото в telegram-канале «Челябинск с огоньком».

Лиса пришла на метеостанцию и осталась встретить рассвет

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На Таганае в Челябинской области сегодня утром сфотографировали лису, пришедшую на метеостанцию встречать рассвет. Фото гостьи таганайской метеостанции опубликовано в челябинском telegram-канале. «Лиса встречает рассвет. Метеостанция Таганай», — сказано в комментарии к фото в telegram-канале «Челябинск с огоньком».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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