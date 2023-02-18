Лисы очень любопытны и часто выходят к людям
На Таганае в Челябинской области сегодня утром сфотографировали лису, пришедшую на метеостанцию встречать рассвет. Фото гостьи таганайской метеостанции опубликовано в челябинском telegram-канале.
«Лиса встречает рассвет. Метеостанция Таганай», — сказано в комментарии к фото в telegram-канале «Челябинск с огоньком».
Лиса пришла на метеостанцию и осталась встретить рассвет
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