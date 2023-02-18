Житель Нижневартовска отдал 960 тысяч рублей лжеброкерам

19 февраля 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Мужчина хотел вывести выигрыш, а лишился 960 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) 56-летний местный житель, играя на бирже, отдал 960 тысяч рублей мошеннику. Как сообщается на сайте УМВД России по ХМАО, мужчина внес депозит для участия в торгах, а позднее хотел вывести выигрыш. «Оказалось, что его личный кабинет на бирже был закрыт, счет арестован и, чтобы его разблокировать, собеседник потребовал перечислить шесть тысяч долларов США на счет фирмы», — сообщили в ведомстве. Мужчина несколько дней вел переговоры с мошенником, а потом обратился в полицию. «Общий ущерб пострадавшего составил порядка 960 тысяч рублей», — отметили в полиции. Ранее URA.RU рассказывало, что глава города Радужный Наталья Гулина предупредила горожан о поступлении звонков от мошенников. Звонящие предлагают перечислить денежные средства для участия в городском мероприятии.

В Нижневартовске (ХМАО) 56-летний местный житель, играя на бирже, отдал 960 тысяч рублей мошеннику. Как сообщается на сайте УМВД России по ХМАО, мужчина внес депозит для участия в торгах, а позднее хотел вывести выигрыш. «Оказалось, что его личный кабинет на бирже был закрыт, счет арестован и, чтобы его разблокировать, собеседник потребовал перечислить шесть тысяч долларов США на счет фирмы», — сообщили в ведомстве. Мужчина несколько дней вел переговоры с мошенником, а потом обратился в полицию. «Общий ущерб пострадавшего составил порядка 960 тысяч рублей», — отметили в полиции. Ранее URA.RU рассказывало, что глава города Радужный Наталья Гулина предупредила горожан о поступлении звонков от мошенников. Звонящие предлагают перечислить денежные средства для участия в городском мероприятии.