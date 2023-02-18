18 февраля 2023
17 февраля 2023

Житель Нижневартовска отдал 960 тысяч рублей лжеброкерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина хотел вывести выигрыш, а лишился 960 тысяч рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 56-летний местный житель, играя на бирже, отдал 960 тысяч рублей мошеннику. Как сообщается на сайте УМВД России по ХМАО, мужчина внес депозит для участия в торгах, а позднее хотел вывести выигрыш.

«Оказалось, что его личный кабинет на бирже был закрыт, счет арестован и, чтобы его разблокировать, собеседник потребовал перечислить шесть тысяч долларов США на счет фирмы», — сообщили в ведомстве. Мужчина несколько дней вел переговоры с мошенником, а потом обратился в полицию. «Общий ущерб пострадавшего составил порядка 960 тысяч рублей», — отметили в полиции.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава города Радужный Наталья Гулина предупредила горожан о поступлении звонков от мошенников. Звонящие предлагают перечислить денежные средства для участия в городском мероприятии.

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В Нижневартовске (ХМАО) 56-летний местный житель, играя на бирже, отдал 960 тысяч рублей мошеннику. Как сообщается на сайте УМВД России по ХМАО, мужчина внес депозит для участия в торгах, а позднее хотел вывести выигрыш. «Оказалось, что его личный кабинет на бирже был закрыт, счет арестован и, чтобы его разблокировать, собеседник потребовал перечислить шесть тысяч долларов США на счет фирмы», — сообщили в ведомстве. Мужчина несколько дней вел переговоры с мошенником, а потом обратился в полицию. «Общий ущерб пострадавшего составил порядка 960 тысяч рублей», — отметили в полиции. Ранее URA.RU рассказывало, что глава города Радужный Наталья Гулина предупредила горожан о поступлении звонков от мошенников. Звонящие предлагают перечислить денежные средства для участия в городском мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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