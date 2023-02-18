Мать избитого свердловского инвалида рассказала подробности происшествия

Мать пострадавшего инвалида из Лесного озвучила подробности инцидента

19 февраля 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Личность преступника уже установлена полицией Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В ночь на 18 февраля в городе Лесной (Свердловская область) несколько человек избили мужчину страдающего эпилепсией и аутизмом. Об этом сообщила мать пострадавшего Ольга. «Сын Андрей шел домой от друга. На него напали два человека на улице Энгельса, они избивали его просто так. Один из них — бывший коллега Андрея, после того, как их спугнули, Андрей уехал домой. Но они вломились к нему в квартиру и продолжили избивать его уже дома», — сообщила Ольга telegram-каналу «КП-Екатеринбург». Женщина написала заявление в полицию, нападавшего уже вычислили. Комментарий по данному инциденту дали в пресс-службе ГУВД Свердловской области. «Обращение о помощи от родных потерпевшего поступило в территориальный ОВД, сыщиками уголовного розыска было установлено причастное лицо. Это ранее судимый местный житель, который, по предварительным данным, является душевнобольным», — рассказал руководитель пресс-службы ГУВД Валерий Горелых.

В ночь на 18 февраля в городе Лесной (Свердловская область) несколько человек избили мужчину страдающего эпилепсией и аутизмом. Об этом сообщила мать пострадавшего Ольга. «Сын Андрей шел домой от друга. На него напали два человека на улице Энгельса, они избивали его просто так. Один из них — бывший коллега Андрея, после того, как их спугнули, Андрей уехал домой. Но они вломились к нему в квартиру и продолжили избивать его уже дома», — сообщила Ольга telegram-каналу «КП-Екатеринбург». Женщина написала заявление в полицию, нападавшего уже вычислили. Комментарий по данному инциденту дали в пресс-службе ГУВД Свердловской области. «Обращение о помощи от родных потерпевшего поступило в территориальный ОВД, сыщиками уголовного розыска было установлено причастное лицо. Это ранее судимый местный житель, который, по предварительным данным, является душевнобольным», — рассказал руководитель пресс-службы ГУВД Валерий Горелых.