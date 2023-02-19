19 февраля 2023

Аналитики предупредили о переплатах при рефинансировании и реструктуризации кредита

© Служба новостей «URA.RU»
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При полной потере дохода нужно воспользоваться страховкой или кредитными каникулами, предложила Ольга Жидкова Фото:

Рефинансирование кредита и реструктуризация задолженности могут привести к переплатам и испорченной кредитной истории. Об этом URA.RU рассказала руководитель отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Ольга Жидкова.

«Рефинансировать кредит не выгодно, когда разница между новой процентной ставкой и старой составляет менее трех процентных пункта. Также бессмысленно, в целях экономии на переплате. Если его размер менее 500 000 рублей. Невыгодно и рефинансировать кредит с получением дополнительной суммы на любые цели, а также, если с момента оформления кредита прошло более половины срока. При аннуитетной схеме платежей большая часть процентов уже будет выплачена. Выгода теряется при оформлении рефинансирования с платными дополнительными услугами — комиссия за снижение ставки, личное страхование», — сказала Ольга Жидкова.

Если перекредитование используется для уменьшения долговой нагрузки, уменьшения ежемесячного платежа, то подобный подход нельзя использовать при полной утрате дохода, подчеркнул аналитик банковского сектора и рынка микрофинансовых организаций сервиса Brobank.ru. Юрий Исаев. «Рефинансирование эту проблему не решает. Ведь уже через месяц придется вносить плановый плате, а вероятность найти достаточный для обслуживания займа заработок за такой короткий промежуток времени минимальная. Также не имеет смысла применять его в случае понижения дохода более чем на 30%, если договор был заключен до 1 марта 2022 года. Лучше применить реструктуризацию», — объяснил собеседник URA.RU.

Жидкова отметила, что реструктуризация не подойдет, если гражданин полностью утратил доход. «В таком случае стоит обращаться за кредитными каникулами. Также в этом нет смысла, если по кредиту оформлено страхование, которое частично покрывает риски снижения дохода, потери работы и проблем со здоровьем. Такие временные непредвиденные обстоятельства лучше покрыть страховкой, а после вернуться в привычный график оплаты. Не стоит реструктуризировать кредит, если у гражданина положительная кредитная история, нет еще просрочек и снижение дохода не критично. В таком случае выгоднее рефинансировать кредит. Это бесплатно и не испортит кредитную историю. А за реструктуризацию банк может взимать комиссию», — добавила эксперт.

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Рефинансирование кредита и реструктуризация задолженности могут привести к переплатам и испорченной кредитной истории. Об этом URA.RU рассказала руководитель отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Ольга Жидкова. «Рефинансировать кредит не выгодно, когда разница между новой процентной ставкой и старой составляет менее трех процентных пункта. Также бессмысленно, в целях экономии на переплате. Если его размер менее 500 000 рублей. Невыгодно и рефинансировать кредит с получением дополнительной суммы на любые цели, а также, если с момента оформления кредита прошло более половины срока. При аннуитетной схеме платежей большая часть процентов уже будет выплачена. Выгода теряется при оформлении рефинансирования с платными дополнительными услугами — комиссия за снижение ставки, личное страхование», — сказала Ольга Жидкова. Если перекредитование используется для уменьшения долговой нагрузки, уменьшения ежемесячного платежа, то подобный подход нельзя использовать при полной утрате дохода, подчеркнул аналитик банковского сектора и рынка микрофинансовых организаций сервиса Brobank.ru. Юрий Исаев. «Рефинансирование эту проблему не решает. Ведь уже через месяц придется вносить плановый плате, а вероятность найти достаточный для обслуживания займа заработок за такой короткий промежуток времени минимальная. Также не имеет смысла применять его в случае понижения дохода более чем на 30%, если договор был заключен до 1 марта 2022 года. Лучше применить реструктуризацию», — объяснил собеседник URA.RU. Жидкова отметила, что реструктуризация не подойдет, если гражданин полностью утратил доход. «В таком случае стоит обращаться за кредитными каникулами. Также в этом нет смысла, если по кредиту оформлено страхование, которое частично покрывает риски снижения дохода, потери работы и проблем со здоровьем. Такие временные непредвиденные обстоятельства лучше покрыть страховкой, а после вернуться в привычный график оплаты. Не стоит реструктуризировать кредит, если у гражданина положительная кредитная история, нет еще просрочек и снижение дохода не критично. В таком случае выгоднее рефинансировать кредит. Это бесплатно и не испортит кредитную историю. А за реструктуризацию банк может взимать комиссию», — добавила эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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