МИД РФ резко осудил удары по Сирии

19 февраля 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Россия осуждает нарушающие международное право удары Израиля по Сирии (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Россия осуждает удары Израиля по сирийскому Дамаску, которые являются нарушением международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Москва решительно осуждает удары по Дамаску и окрестностям», — говорится в заявлении Захаровой на официальном сайте МИД РФ. Она добавила, что такие силовые действия израильской стороны являются грубым нарушением норм международного права. Ранее стало известно, что в ночь на 19 февраля израильские воздушные силы нанесли удары по территории Сирийской Арабской Республики. В результате попадания одной из ракет в жилой дом, погибли пять человек, еще 15 ранены.

Россия осуждает удары Израиля по сирийскому Дамаску, которые являются нарушением международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Москва решительно осуждает удары по Дамаску и окрестностям», — говорится в заявлении Захаровой на официальном сайте МИД РФ. Она добавила, что такие силовые действия израильской стороны являются грубым нарушением норм международного права. Ранее стало известно, что в ночь на 19 февраля израильские воздушные силы нанесли удары по территории Сирийской Арабской Республики. В результате попадания одной из ракет в жилой дом, погибли пять человек, еще 15 ранены.