18 февраля 2023
17 февраля 2023

Власти предложили курганцам топ вакансий с зарплатой от 40 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка снега. Екатеринбург, водитель трактора
В топ-10 вакансий недели попали водитель и машинист Фото:

Власти Кургана опубликовали топ-10 вакансий недели. В списке фигурируют в основном рабочие специальности с зарплатой от 40 тысяч рублей. Больше всего — от 50 тысяч — предлагает машинисту крана дорожно-строительное предприятие «Гранд-Строй» в Шадринске.

«Токарь в вагонное ремонтное депо Кургана с заработной платой от 45 тысяч рублей. Электросварщик ручной сварки в монтажно-ремонтную компанию „ПМК-4“ с зарплатой от 45 тысяч», — указано в подборке вакансий в официальном telegram-канале правительства региона. Наладчику автоматики на Шадринском заводе сварочных материалов за работу предлагают от 43 тысяч в месяц.

В топ-10 вакансий недели вошли также газосварщик в «Газпром газораспределение Курган», маслодел в компанию «Молоко» Катайска, оператор станков и установок с ЧПУ на Шадринский автоагрегатный завод. Этим специалистам предлагают от 40 тысяч рублей. Замыкают список вакансий водитель автомобиля в Катайске, машинист экскаватора в курганской компании «Пенза» и токарь на производственно-коммерческое предприятие «ТехноСталь». Будущим сотрудникам там готовы платить также от 40 тысяч рублей в месяц.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Власти Кургана опубликовали топ-10 вакансий недели. В списке фигурируют в основном рабочие специальности с зарплатой от 40 тысяч рублей. Больше всего — от 50 тысяч — предлагает машинисту крана дорожно-строительное предприятие «Гранд-Строй» в Шадринске. «Токарь в вагонное ремонтное депо Кургана с заработной платой от 45 тысяч рублей. Электросварщик ручной сварки в монтажно-ремонтную компанию „ПМК-4“ с зарплатой от 45 тысяч», — указано в подборке вакансий в официальном telegram-канале правительства региона. Наладчику автоматики на Шадринском заводе сварочных материалов за работу предлагают от 43 тысяч в месяц. В топ-10 вакансий недели вошли также газосварщик в «Газпром газораспределение Курган», маслодел в компанию «Молоко» Катайска, оператор станков и установок с ЧПУ на Шадринский автоагрегатный завод. Этим специалистам предлагают от 40 тысяч рублей. Замыкают список вакансий водитель автомобиля в Катайске, машинист экскаватора в курганской компании «Пенза» и токарь на производственно-коммерческое предприятие «ТехноСталь». Будущим сотрудникам там готовы платить также от 40 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...