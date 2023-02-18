Власти предложили курганцам топ вакансий с зарплатой от 40 тысяч

19 февраля 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

В топ-10 вакансий недели попали водитель и машинист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Кургана опубликовали топ-10 вакансий недели. В списке фигурируют в основном рабочие специальности с зарплатой от 40 тысяч рублей. Больше всего — от 50 тысяч — предлагает машинисту крана дорожно-строительное предприятие «Гранд-Строй» в Шадринске. «Токарь в вагонное ремонтное депо Кургана с заработной платой от 45 тысяч рублей. Электросварщик ручной сварки в монтажно-ремонтную компанию „ПМК-4“ с зарплатой от 45 тысяч», — указано в подборке вакансий в официальном telegram-канале правительства региона. Наладчику автоматики на Шадринском заводе сварочных материалов за работу предлагают от 43 тысяч в месяц. В топ-10 вакансий недели вошли также газосварщик в «Газпром газораспределение Курган», маслодел в компанию «Молоко» Катайска, оператор станков и установок с ЧПУ на Шадринский автоагрегатный завод. Этим специалистам предлагают от 40 тысяч рублей. Замыкают список вакансий водитель автомобиля в Катайске, машинист экскаватора в курганской компании «Пенза» и токарь на производственно-коммерческое предприятие «ТехноСталь». Будущим сотрудникам там готовы платить также от 40 тысяч рублей в месяц.

Власти Кургана опубликовали топ-10 вакансий недели. В списке фигурируют в основном рабочие специальности с зарплатой от 40 тысяч рублей. Больше всего — от 50 тысяч — предлагает машинисту крана дорожно-строительное предприятие «Гранд-Строй» в Шадринске. «Токарь в вагонное ремонтное депо Кургана с заработной платой от 45 тысяч рублей. Электросварщик ручной сварки в монтажно-ремонтную компанию „ПМК-4“ с зарплатой от 45 тысяч», — указано в подборке вакансий в официальном telegram-канале правительства региона. Наладчику автоматики на Шадринском заводе сварочных материалов за работу предлагают от 43 тысяч в месяц. В топ-10 вакансий недели вошли также газосварщик в «Газпром газораспределение Курган», маслодел в компанию «Молоко» Катайска, оператор станков и установок с ЧПУ на Шадринский автоагрегатный завод. Этим специалистам предлагают от 40 тысяч рублей. Замыкают список вакансий водитель автомобиля в Катайске, машинист экскаватора в курганской компании «Пенза» и токарь на производственно-коммерческое предприятие «ТехноСталь». Будущим сотрудникам там готовы платить также от 40 тысяч рублей в месяц.