Минобороны РФ: Украина готовит масштабную ядерную провокацию с помощью Европы

19 февраля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Украина подготовила провокацию с обвинением России в радиоактивном заражении местности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину доставлены радиоактивные вещества из Европы для инсценировки локального заражения местности, которое якобы произошло из-за действий российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Целью украинской провокации является обвинение российской армии в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно-опасным объектам Украины», — говорится в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что провокация будет осуществлена с помощью радиоактивных веществ, которые доставлены с территории одной из европейских стран в обход таможенного досмотра. Провокация намечена накануне 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН, заключили в Минобороны. Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина рассказала, что на Западе на работу по распространению фейков о России потрачено более 2,5 миллиарда долларов, передает РАПСИ. Она подчеркнула, что о ходе спецоперации на Украине выпущено почти 10,5 млн недостоверной информации.

На Украину доставлены радиоактивные вещества из Европы для инсценировки локального заражения местности, которое якобы произошло из-за действий российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Целью украинской провокации является обвинение российской армии в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно-опасным объектам Украины», — говорится в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что провокация будет осуществлена с помощью радиоактивных веществ, которые доставлены с территории одной из европейских стран в обход таможенного досмотра. Провокация намечена накануне 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН, заключили в Минобороны. Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина рассказала, что на Западе на работу по распространению фейков о России потрачено более 2,5 миллиарда долларов, передает РАПСИ. Она подчеркнула, что о ходе спецоперации на Украине выпущено почти 10,5 млн недостоверной информации.