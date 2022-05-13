В Кремле объяснили требование к Молдавии вернуть долги за газ

13 мая 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Требование к Молдавии вернуть России долги за поставленный газ не имеет политической подоплеки, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В требовании «Газпрома» к Молдавии оплатить долги за поставленный газ нет никакой политической подоплеки. Поставленный товар должен быть оплачен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о недовольстве президента республики Майи Санду позицией «Газпрома». «Контакты идут по линии „Газпрома“. Долги висят на балансе „Газпрома“. Желание получить причитающиеся деньги естественно и нормально. Тем более в условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Никакой политической подоплеки в этом нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться. Какие-то разумные послабления могут быть, но долг не может постоянно расти — это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы», — отметил Песков. Президент Молдавии Майя Санду выразила недовольство, что Россия требует полностью погасить все долги за газ с 1994 года. Она назвала это решение политически мотивированным, связанным с намерением ее страны вступить в Евросоюз. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В требовании «Газпрома» к Молдавии оплатить долги за поставленный газ нет никакой политической подоплеки. Поставленный товар должен быть оплачен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о недовольстве президента республики Майи Санду позицией «Газпрома». «Контакты идут по линии „Газпрома“. Долги висят на балансе „Газпрома“. Желание получить причитающиеся деньги естественно и нормально. Тем более в условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Никакой политической подоплеки в этом нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться. Какие-то разумные послабления могут быть, но долг не может постоянно расти — это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы», — отметил Песков. Президент Молдавии Майя Санду выразила недовольство, что Россия требует полностью погасить все долги за газ с 1994 года. Она назвала это решение политически мотивированным, связанным с намерением ее страны вступить в Евросоюз.