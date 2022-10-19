19 октября 2022

Молдавия собралась судиться с «Газпромом»

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Молдавия оспорит решение «Газпрома» в случае прекращения поставок газа Фото:
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Газовый кризис в Европе

Молдавия намерена оспаривать решение «Газпрома» в суде, если российская компания прекратит поставлять газ в страну. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

«Если будут прекращены поставки природного газа, то мы должны понимать, что отключение произойдет по политическим, а не коммерческим причинам. И мы, разумеется, будем оспаривать в суде, если это произойдет», — заявила Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV.

В апреле вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну говорил о том, что Россия может перекрыть поставки газа в Молдавию из-за ее долга «Газпрому». Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предполагал, что Кишинев попытается избежать оплаты и обманет Россию, обанкротив «Молдовгаз». 73% жителей Молдавии убеждали президента республики Майю Санду поехать на переговоры о газе в Москву. 11 августа Спыну доложил, что власти подписали контракт об аудите долга перед «Газпромом».

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Молдавия намерена оспаривать решение «Газпрома» в суде, если российская компания прекратит поставлять газ в страну. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. «Если будут прекращены поставки природного газа, то мы должны понимать, что отключение произойдет по политическим, а не коммерческим причинам. И мы, разумеется, будем оспаривать в суде, если это произойдет», — заявила Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV. В апреле вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну говорил о том, что Россия может перекрыть поставки газа в Молдавию из-за ее долга «Газпрому». Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предполагал, что Кишинев попытается избежать оплаты и обманет Россию, обанкротив «Молдовгаз». 73% жителей Молдавии убеждали президента республики Майю Санду поехать на переговоры о газе в Москву. 11 августа Спыну доложил, что власти подписали контракт об аудите долга перед «Газпромом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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