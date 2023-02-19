Жильцы дома в Кургане, где пострадал ребенок, жалуются на неприятный запах из канализации

Курганцы пожаловались на неприятный запах из канализации и наледь на лестничных пролетах в доме

20 февраля 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Ремонт в доме не проводился длительное время, рассказывают жильцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей многоквартирного дома на проспекте Машиностроителей, 11а в Кургане волнует длительное отсутствие ремонта, сырость и образование наледи на лестничных пролетах и проводке. О своих переживаниях они рассказали на портале «Обратись». «Невозможно выйти или зайти в подъезд. Наледь на лестничных пролетах и проводке. Запах канализации и сырость. Отсутствие ремонта в подъезде, разрушенный пол и лестницы. Недостаточность освещения. Перебои с электроэнергией», — перечислили свои проблемы горожане. Обслуживанием дома занимается МУП «Прометей». Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в муниципальную организацию. На момент публикации ответ не был получен. URA.RU уже писало, что на компанию завели уголовное дело. По данным следственного комитета региона, специалисты МУП «Прометей не обеспечили надлежащее содержание жилых домов. В результате чего в подъезде дома на проспекте Машиностроителей, 11а, за который отвечает компания, из-за образовавшегося конденсата пострадал восьмилетний ребенок.

Жителей многоквартирного дома на проспекте Машиностроителей, 11а в Кургане волнует длительное отсутствие ремонта, сырость и образование наледи на лестничных пролетах и проводке. О своих переживаниях они рассказали на портале «Обратись». «Невозможно выйти или зайти в подъезд. Наледь на лестничных пролетах и проводке. Запах канализации и сырость. Отсутствие ремонта в подъезде, разрушенный пол и лестницы. Недостаточность освещения. Перебои с электроэнергией», — перечислили свои проблемы горожане. Обслуживанием дома занимается МУП «Прометей». Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в муниципальную организацию. На момент публикации ответ не был получен. URA.RU уже писало, что на компанию завели уголовное дело. По данным следственного комитета региона, специалисты МУП «Прометей не обеспечили надлежащее содержание жилых домов. В результате чего в подъезде дома на проспекте Машиностроителей, 11а, за который отвечает компания, из-за образовавшегося конденсата пострадал восьмилетний ребенок.