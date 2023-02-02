На управкомпанию мэрии Кургана завели уголовное дело

МУП «Прометей» обвиняют в оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На управляющую муниципальную компанию города Кургана МУП «Прометей» заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.

«По итогам до следственной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания управляющей компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч.1 ст. 238 УК РФ)», — указано в сообщении. Речь идет о предприятии «Прометей», которое принадлежит администрации Кургана.

По данным ведомства, работники МУПа, осуществлявшего управление многоквартирными домами, не обеспечили надлежащее содержание жилых домов. Следствие установило несколько фактов бездействия, которые привели к затоплению подавала в одном из домов, а это в свою очередь — к влажности в подъезде, аварийному режиму работы электротехники.

В другом многоквартирном доме из-за проблем с канализацией жителям ограничили подачу электричества. А в доме по адресу проспект Машиностроителей, 11а в связи с образовавшимся в подъезде конденсатом, пострадал 8-летний ребенок.

Ранее URA.RU писало, что в доме на пр. Машиностроителей из-за пара, который тянулся из затопленного подвала, лестница подъезда покрылась льдом. Около двух месяцев назад в этом же доме на несколько дней отключали свет. Жители жаловались, что не могли готовить еду, потому что здание не подключено к газу.