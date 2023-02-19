19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Тюмени мужчина убил любовника и мать своей бывшей жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшая жена подозреваемого также является многодетной матерью Фото:

В Тюмени мужчина напал на семью своей бывшей жены и убил мать девушки, а также ее сожителя. Пострадавшая в результате инцидента оказалась в больнице, о чем сообщает одно из изданий.

«В квартире одного из домов по улице Тульской обнаружены тела пенсионерки с колото-резаными ножевыми ранениями и мужчины 1987 года рождения. Вечером 19 февраля к соседям постучалась женщина, проживающая в этой квартире, она была вся в крови и просила помощи», — передает портал Life информацию, которую им сообщили в правоохранительных органах.

Там уточнили, что погибшие оказались пожилой матерью и сожителем женщины. Ее саму увезли на скорой в больницу. Кроме этого с ней жили пять детей — три девочки и два мальчика.

Подозреваемым считают бывшего мужа пострадавшей, который находится под административным надзором до 12 декабря 2030 года. URA.RU направило письменный запрос в УМВД по Тюменской области с просьбой подтвердить информацию.

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В Тюмени мужчина напал на семью своей бывшей жены и убил мать девушки, а также ее сожителя. Пострадавшая в результате инцидента оказалась в больнице, о чем сообщает одно из изданий. «В квартире одного из домов по улице Тульской обнаружены тела пенсионерки с колото-резаными ножевыми ранениями и мужчины 1987 года рождения. Вечером 19 февраля к соседям постучалась женщина, проживающая в этой квартире, она была вся в крови и просила помощи», — передает портал Life информацию, которую им сообщили в правоохранительных органах. Там уточнили, что погибшие оказались пожилой матерью и сожителем женщины. Ее саму увезли на скорой в больницу. Кроме этого с ней жили пять детей — три девочки и два мальчика. Подозреваемым считают бывшего мужа пострадавшей, который находится под административным надзором до 12 декабря 2030 года. URA.RU направило письменный запрос в УМВД по Тюменской области с просьбой подтвердить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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