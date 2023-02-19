Курганцев зовут переехать в гараж, переделанный под квартиру. Фото

В Кургане за семь млн рублей продают переделанный под благоустроенную квартиру гараж

20 февраля 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

Владелец переделал гараж под благоустроенную квартиру (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Квартира-студия (переделанный гараж) выставлена в Кургане на продажу. Владелец оценил собственность в семь млн рублей, указано на сайте объявлений. «Продаю гараж, переделанный под полностью благоустроенную квартиру с возможностью комфортного проживания. Есть своя вода (скважина) питьевая, туалет с душевой кабиной, гостевой санузел. Имеется проточный нагреватель, две смотровые ямы, теплый пол. Строение разделено капитальной стеной с дверным проемом», — пишет собственник. По словам автора сообщения, на территорию (120 квадратных метров) можно провести газ, в здании — построить второй этаж. Новым владельцам также достанется «большой погреб-бункер» с вентиляцией. Переделанный гараж расположен на улице Бурова-Петрова, 96. URA.RU писало ранее, что в поселке Лесной Курганской области продавали двухуровневую квартиру-студию с мансардой. Стоимость жилья — 11 млн 300 тысяч рублей. Владелец переделал гараж под благоустроенную квартиру Фото: сайт Avito

Квартира-студия (переделанный гараж) выставлена в Кургане на продажу. Владелец оценил собственность в семь млн рублей, указано на сайте объявлений. «Продаю гараж, переделанный под полностью благоустроенную квартиру с возможностью комфортного проживания. Есть своя вода (скважина) питьевая, туалет с душевой кабиной, гостевой санузел. Имеется проточный нагреватель, две смотровые ямы, теплый пол. Строение разделено капитальной стеной с дверным проемом», — пишет собственник. По словам автора сообщения, на территорию (120 квадратных метров) можно провести газ, в здании — построить второй этаж. Новым владельцам также достанется «большой погреб-бункер» с вентиляцией. Переделанный гараж расположен на улице Бурова-Петрова, 96. URA.RU писало ранее, что в поселке Лесной Курганской области продавали двухуровневую квартиру-студию с мансардой. Стоимость жилья — 11 млн 300 тысяч рублей.