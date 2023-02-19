19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

Курганцев зовут переехать в гараж, переделанный под квартиру. Фото

В Кургане за семь млн рублей продают переделанный под благоустроенную квартиру гараж
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гаражи под снос. Курган, гаражи, незаконные сооружения
Владелец переделал гараж под благоустроенную квартиру (архивное фото) Фото:

Квартира-студия (переделанный гараж) выставлена в Кургане на продажу. Владелец оценил собственность в семь млн рублей, указано на сайте объявлений.

«Продаю гараж, переделанный под полностью благоустроенную квартиру с возможностью комфортного проживания. Есть своя вода (скважина) питьевая, туалет с душевой кабиной, гостевой санузел. Имеется проточный нагреватель, две смотровые ямы, теплый пол. Строение разделено капитальной стеной с дверным проемом», — пишет собственник.

По словам автора сообщения, на территорию (120 квадратных метров) можно провести газ, в здании — построить второй этаж. Новым владельцам также достанется «большой погреб-бункер» с вентиляцией. Переделанный гараж расположен на улице Бурова-Петрова, 96.

URA.RU писало ранее, что в поселке Лесной Курганской области продавали двухуровневую квартиру-студию с мансардой. Стоимость жилья — 11 млн 300 тысяч рублей.

Владелец переделал гараж под благоустроенную квартиру
Фото:

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Квартира-студия (переделанный гараж) выставлена в Кургане на продажу. Владелец оценил собственность в семь млн рублей, указано на сайте объявлений. «Продаю гараж, переделанный под полностью благоустроенную квартиру с возможностью комфортного проживания. Есть своя вода (скважина) питьевая, туалет с душевой кабиной, гостевой санузел. Имеется проточный нагреватель, две смотровые ямы, теплый пол. Строение разделено капитальной стеной с дверным проемом», — пишет собственник. По словам автора сообщения, на территорию (120 квадратных метров) можно провести газ, в здании — построить второй этаж. Новым владельцам также достанется «большой погреб-бункер» с вентиляцией. Переделанный гараж расположен на улице Бурова-Петрова, 96. URA.RU писало ранее, что в поселке Лесной Курганской области продавали двухуровневую квартиру-студию с мансардой. Стоимость жилья — 11 млн 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...