В поселке Лесной (Курганская область) продается двухуровневая квартира-студия вместе с мансардой. Сообщение опубликовано на сайте Avito.
«В ЖК „Талисман“ продается трехкомнатная двухуровневая квартира. Плюс мансарда (это 3-й уровень). Она полностью готова к проживанию», — написано на сайте.
Квартира располагается на последнем этаже 4-этажного дома. Общая площадь — 96,3 квадратных метра. Стоимость — 11 млн 300 тысяч рублей.
О том, что в Кургане выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 11 миллионов рублей, URA.RU писало ранее. Пол в квартире выложен сборным паркетом из трех видов дерева. Также корреспонденты агентства сообщали, что в райцентре возле памятника революционеру Красину продают квартиру, в которой есть «постирочная комната». Желающие могут также приобрести жилье в Кургане за 5 млн рублей с розовыми натяжными потолками.
Ремонт в квартире выполнен в дизайнерском стиле
Скрин: сайт Avito
Высота потолков в квартире — 4,7 метра
Скрин: сайт Avito
Жилкомплекс размещен на закрытой, охраняемой территории
Скрин: сайт Avito
Рядом расположены прогулочная зона, детская игровая площадка и комплекс спортивных тренажеров
Скрин: сайт Avito
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В поселке Лесной (Курганская область) продается двухуровневая квартира-студия вместе с мансардой. Сообщение опубликовано на сайте Avito. «В ЖК „Талисман“ продается трехкомнатная двухуровневая квартира. Плюс мансарда (это 3-й уровень). Она полностью готова к проживанию», — написано на сайте. Квартира располагается на последнем этаже 4-этажного дома. Общая площадь — 96,3 квадратных метра. Стоимость — 11 млн 300 тысяч рублей. О том, что в Кургане выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 11 миллионов рублей, URA.RU писало ранее. Пол в квартире выложен сборным паркетом из трех видов дерева. Также корреспонденты агентства сообщали, что в райцентре возле памятника революционеру Красину продают квартиру, в которой есть «постирочная комната». Желающие могут также приобрести жилье в Кургане за 5 млн рублей с розовыми натяжными потолками.