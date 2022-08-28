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В Курганской области продают 2-уровневую квартиру с мансардой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, таунхаус, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
По сообщению продавца, окна квартиры выходят во двор на солнечную сторону Фото:

В поселке Лесной (Курганская область) продается двухуровневая квартира-студия вместе с мансардой. Сообщение опубликовано на сайте Avito.

«В ЖК „Талисман“ продается трехкомнатная двухуровневая квартира. Плюс мансарда (это 3-й уровень). Она полностью готова к проживанию», — написано на сайте.

Квартира располагается на последнем этаже 4-этажного дома. Общая площадь — 96,3 квадратных метра. Стоимость — 11 млн 300 тысяч рублей.

О том, что в Кургане выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 11 миллионов рублей, URA.RU писало ранее. Пол в квартире выложен сборным паркетом из трех видов дерева. Также корреспонденты агентства сообщали, что в райцентре возле памятника революционеру Красину продают квартиру, в которой есть «постирочная комната». Желающие могут также приобрести жилье в Кургане за 5 млн рублей с розовыми натяжными потолками.

Ремонт в квартире выполнен в дизайнерском стиле
Высота потолков в квартире — 4,7 метра
Жилкомплекс размещен на закрытой, охраняемой территории
Рядом расположены прогулочная зона, детская игровая площадка и комплекс спортивных тренажеров

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В поселке Лесной (Курганская область) продается двухуровневая квартира-студия вместе с мансардой. Сообщение опубликовано на сайте Avito. «В ЖК „Талисман“ продается трехкомнатная двухуровневая квартира. Плюс мансарда (это 3-й уровень). Она полностью готова к проживанию», — написано на сайте. Квартира располагается на последнем этаже 4-этажного дома. Общая площадь — 96,3 квадратных метра. Стоимость — 11 млн 300 тысяч рублей. О том, что в Кургане выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 11 миллионов рублей, URA.RU писало ранее. Пол в квартире выложен сборным паркетом из трех видов дерева. Также корреспонденты агентства сообщали, что в райцентре возле памятника революционеру Красину продают квартиру, в которой есть «постирочная комната». Желающие могут также приобрести жилье в Кургане за 5 млн рублей с розовыми натяжными потолками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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