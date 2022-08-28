В Курганской области продают 2-уровневую квартиру с мансардой. Скрин

29 августа 2022 в 07:35 Размер текста - 17 +

По сообщению продавца, окна квартиры выходят во двор на солнечную сторону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Лесной (Курганская область) продается двухуровневая квартира-студия вместе с мансардой. Сообщение опубликовано на сайте Avito. «В ЖК „Талисман“ продается трехкомнатная двухуровневая квартира. Плюс мансарда (это 3-й уровень). Она полностью готова к проживанию», — написано на сайте. Квартира располагается на последнем этаже 4-этажного дома. Общая площадь — 96,3 квадратных метра. Стоимость — 11 млн 300 тысяч рублей. О том, что в Кургане выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 11 миллионов рублей, URA.RU писало ранее. Пол в квартире выложен сборным паркетом из трех видов дерева. Также корреспонденты агентства сообщали, что в райцентре возле памятника революционеру Красину продают квартиру, в которой есть «постирочная комната». Желающие могут также приобрести жилье в Кургане за 5 млн рублей с розовыми натяжными потолками. Ремонт в квартире выполнен в дизайнерском стиле Скрин: сайт Avito Высота потолков в квартире — 4,7 метра Скрин: сайт Avito Жилкомплекс размещен на закрытой, охраняемой территории Скрин: сайт Avito Рядом расположены прогулочная зона, детская игровая площадка и комплекс спортивных тренажеров Скрин: сайт Avito

В поселке Лесной (Курганская область) продается двухуровневая квартира-студия вместе с мансардой. Сообщение опубликовано на сайте Avito. «В ЖК „Талисман“ продается трехкомнатная двухуровневая квартира. Плюс мансарда (это 3-й уровень). Она полностью готова к проживанию», — написано на сайте. Квартира располагается на последнем этаже 4-этажного дома. Общая площадь — 96,3 квадратных метра. Стоимость — 11 млн 300 тысяч рублей. О том, что в Кургане выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 11 миллионов рублей, URA.RU писало ранее. Пол в квартире выложен сборным паркетом из трех видов дерева. Также корреспонденты агентства сообщали, что в райцентре возле памятника революционеру Красину продают квартиру, в которой есть «постирочная комната». Желающие могут также приобрести жилье в Кургане за 5 млн рублей с розовыми натяжными потолками.