Глава Минобороны ФРГ заявил о начале решающего этапа конфликта на Украине 20 февраля 2023 в 08:54 Размер текста - 17 + Борис Писториус заявил о необходимости обеспечить Киев системами ПВО в течение трех месяцев Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ближайшие недели конфликта станут решающими для Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, приоритетной задачей является обеспечение Киева системами противовоздушной обороны (ПВО). «Я считаю, что ближайшие недели станут весьма решающими для Украины <…> Приоритетной задачей для нас (стран Запада — прим. URA.RU) является обеспечение противовоздушной обороны для Киева», — сказал Борис Писториус Bloomberg . Глава военного ведомства также подчеркнул, что в течение трех месяцев необходимо создать на Украине надежную систему ПВО. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад начал активно поддерживать Киев, предоставляя ему вооружение. В качестве военной помощи Украина также получает системы ПВО. Так, Киев уже получил системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide, напоминает MK.RU . Ближайшие недели конфликта станут решающими для Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, приоритетной задачей является обеспечение Киева системами противовоздушной обороны (ПВО). «Я считаю, что ближайшие недели станут весьма решающими для Украины <…> Приоритетной задачей для нас (стран Запада — прим. URA.RU) является обеспечение противовоздушной обороны для Киева», — сказал Борис Писториус Bloomberg. Глава военного ведомства также подчеркнул, что в течение трех месяцев необходимо создать на Украине надежную систему ПВО. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад начал активно поддерживать Киев, предоставляя ему вооружение. В качестве военной помощи Украина также получает системы ПВО. Так, Киев уже получил системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide, напоминает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям