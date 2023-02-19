Зарплаты пермяков выросли, но отстают от среднероссийских

20 февраля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Пермские зарплаты ниже российских в среднем на 7 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае за год средняя зарплата выросла на 7,3 тысяч рублей и составила 58,1 тысяч рублей. Однако, уровень оплаты труда в регионе меньше, чем в среднем по стране, сообщили URA.RU в пресс-службе HH.ru. «В Пермском крае средняя предлагаемая зарплата по итогам января 2023 года составила 51 177 рублей, что на 7 322 рублей больше, чем год назад. Отметим, что средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 руб., что на 7 002 руб. больше, чем в Пермском крае», — рассказали в пресс-службе. Больше всего зарплаты в регионе выросли у работников в сфере консультирования (на 18,7 тысяч рублей), производства (+12,1 тысяч рублей), и IT (+11,7 тысяч рублей). Самые большие зарплаты наблюдаются у высших менеджеров (76,2 тысяч рублей), консультантов (66,3 тысяч рублей), добытчиков сырья (64,2 тысяч рублей). В то же время упали зарплаты у работников научной сферы (на 3,8 тысяч рублей) и домашнего персонала (на 9,9 тысяч рублей).

В Пермском крае за год средняя зарплата выросла на 7,3 тысяч рублей и составила 58,1 тысяч рублей. Однако, уровень оплаты труда в регионе меньше, чем в среднем по стране, сообщили URA.RU в пресс-службе HH.ru. «В Пермском крае средняя предлагаемая зарплата по итогам января 2023 года составила 51 177 рублей, что на 7 322 рублей больше, чем год назад. Отметим, что средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 руб., что на 7 002 руб. больше, чем в Пермском крае», — рассказали в пресс-службе. Больше всего зарплаты в регионе выросли у работников в сфере консультирования (на 18,7 тысяч рублей), производства (+12,1 тысяч рублей), и IT (+11,7 тысяч рублей). Самые большие зарплаты наблюдаются у высших менеджеров (76,2 тысяч рублей), консультантов (66,3 тысяч рублей), добытчиков сырья (64,2 тысяч рублей). В то же время упали зарплаты у работников научной сферы (на 3,8 тысяч рублей) и домашнего персонала (на 9,9 тысяч рублей).