Марочко: ВСУ сменили тактику обстрелов

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ начали использовать тактику «кочующих огневых средств» в зоне СВО

20 февраля 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

ВСУ используют пикапы с установленным на них западным вооружением, рассказал Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины активно применяют тактику «кочующих огневых средств» на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские бойцы используют пикапы с установленным на них западным вооружением. Кроме того, машины постоянно передвигаются, используя рельеф местности как укрытие, что затрудняет возможность их обнаружения. «Противник начал активно применять тактику кочующих огневых средств. На купянском направлении, в районе населенного пункта Новоселовское, а также на краснолиманском направлении, в районах Стельмаховка, Макеевка и Невское», — рассказал Андрей Марочко со ссылкой на источники. Его слова приводит РИА Новости. Офицер добавил, что украинские бойцы используют пикапы, на которых установлены западные зенитно-пулеметные установки, ПЗРК, ПТУР, автоматические гранатометы и минометы. При этом Марочко отметил, что ВСУ постоянно перемещаются на автомобилях и используют рельеф местности в качестве укрытия. Такие методы сильно затрудняют их обнаружение. Ранее сержант из ДНР Алексей Шалыгин сообщил, что украинские войска сменили тактику ведения боя. По его словам, они начали придерживаться более агрессивного стиля, используя пулеметы на джипах. Также в боях они используют минометы и диверсантов, передает «Царьград». Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Корме того, российский лидер отмечал, что действия военных ВС РФ направлены на защиту мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины активно применяют тактику «кочующих огневых средств» на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские бойцы используют пикапы с установленным на них западным вооружением. Кроме того, машины постоянно передвигаются, используя рельеф местности как укрытие, что затрудняет возможность их обнаружения. «Противник начал активно применять тактику кочующих огневых средств. На купянском направлении, в районе населенного пункта Новоселовское, а также на краснолиманском направлении, в районах Стельмаховка, Макеевка и Невское», — рассказал Андрей Марочко со ссылкой на источники. Его слова приводит РИА Новости. Офицер добавил, что украинские бойцы используют пикапы, на которых установлены западные зенитно-пулеметные установки, ПЗРК, ПТУР, автоматические гранатометы и минометы. При этом Марочко отметил, что ВСУ постоянно перемещаются на автомобилях и используют рельеф местности в качестве укрытия. Такие методы сильно затрудняют их обнаружение. Ранее сержант из ДНР Алексей Шалыгин сообщил, что украинские войска сменили тактику ведения боя. По его словам, они начали придерживаться более агрессивного стиля, используя пулеметы на джипах. Также в боях они используют минометы и диверсантов, передает «Царьград». Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Корме того, российский лидер отмечал, что действия военных ВС РФ направлены на защиту мирного населения Донбасса.