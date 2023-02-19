Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности отравлений на Масленицу

В Роспотребнадзоре ХМАО, рассказали, как выбирать продукты и блины на Масленицу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как не отравиться блинами на Масленицу и предупредили об опасности покупки некачественных продуктов для их приготовления. На сайте ведомства опубликовали рекомендации особенно внимательно относиться к выбору продуктов и присмотреться к условиям продажи блинов на уличных гуляниях.

«Чтобы обезопасить себя от возможных пищевых отравлений, внимательно изучите маркировку, срок годности, состав продуктов, температуру хранения и, по возможности, запах продуктов. Если вы решили перекусить в местах, где проводятся уличные гуляния, то присмотритесь к условиям реализации: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Не покупайте блины в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены», — сообщает ведомство.

Упаковка продуктов должна быть целой и чистой, место для реализации — специально оборудованным. Муку, по данным Роспотребнадзора, стоит брать в бумажных пакетах. Яйца необходимо проверять на овоскопе. «Продажа яиц в отделах организаций торговли, реализующих нефасованные продукты, готовые к употреблению, запрещена. Также запрещена реализация яиц с истекшим сроком годности, с загрязненной скорлупой, с пороками, с насечкой, подтекших и битых», — добавили в ведомстве.

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