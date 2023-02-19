Спикер Думы ХМАО рассказал о любимом дополнении к блинам

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков поздравил югорчан с началом масленичной недели

20 февраля 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Борис Хохряков рассказал, что предпочитает простые блины с вареньем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков поздравил жителей округа с началом масленичной недели и рассказал, что лучшим дополнением к блинам он считает варенье. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Завтра начинается Масленица, это значит, что уже совсем скоро наступит весна, а главным блюдом этой недели будут блины. Я больше люблю блины с вареньем, а вы?», — написал Борис Хохряков в соцсети. Масленичная неделя в этом году начнется 20 февраля и закончится 26 февраля. После Масленицы для православных христиан наступает Великий пост. Ранее URA.RU рассказало, что на Крещение в ХМАО в проруби искупались тысячи югорчан. Окунулся в купель и глава Белоярского района Сергей Маненков.

Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков поздравил жителей округа с началом масленичной недели и рассказал, что лучшим дополнением к блинам он считает варенье. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Завтра начинается Масленица, это значит, что уже совсем скоро наступит весна, а главным блюдом этой недели будут блины. Я больше люблю блины с вареньем, а вы?», — написал Борис Хохряков в соцсети. Масленичная неделя в этом году начнется 20 февраля и закончится 26 февраля. После Масленицы для православных христиан наступает Великий пост. Ранее URA.RU рассказало, что на Крещение в ХМАО в проруби искупались тысячи югорчан. Окунулся в купель и глава Белоярского района Сергей Маненков.