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Спикер Думы ХМАО рассказал о любимом дополнении к блинам

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков поздравил югорчан с началом масленичной недели
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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Борис Хохряков рассказал, что предпочитает простые блины с вареньем Фото:

Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков поздравил жителей округа с началом масленичной недели и рассказал, что лучшим дополнением к блинам он считает варенье. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Завтра начинается Масленица, это значит, что уже совсем скоро наступит весна, а главным блюдом этой недели будут блины. Я больше люблю блины с вареньем, а вы?», — написал Борис Хохряков в соцсети.

Масленичная неделя в этом году начнется 20 февраля и закончится 26 февраля. После Масленицы для православных христиан наступает Великий пост.

Ранее URA.RU рассказало, что на Крещение в ХМАО в проруби искупались тысячи югорчан. Окунулся в купель и глава Белоярского района Сергей Маненков.

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Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков поздравил жителей округа с началом масленичной недели и рассказал, что лучшим дополнением к блинам он считает варенье. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Завтра начинается Масленица, это значит, что уже совсем скоро наступит весна, а главным блюдом этой недели будут блины. Я больше люблю блины с вареньем, а вы?», — написал Борис Хохряков в соцсети. Масленичная неделя в этом году начнется 20 февраля и закончится 26 февраля. После Масленицы для православных христиан наступает Великий пост. Ранее URA.RU рассказало, что на Крещение в ХМАО в проруби искупались тысячи югорчан. Окунулся в купель и глава Белоярского района Сергей Маненков.
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