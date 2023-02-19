Спикер Думы ХМАО рассказал о любимом дополнении к блинам

Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков поздравил жителей округа с началом масленичной недели и рассказал, что лучшим дополнением к блинам он считает варенье. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Завтра начинается Масленица, это значит, что уже совсем скоро наступит весна, а главным блюдом этой недели будут блины. Я больше люблю блины с вареньем, а вы?», — написал Борис Хохряков в соцсети.
Масленичная неделя в этом году начнется 20 февраля и закончится 26 февраля. После Масленицы для православных христиан наступает Великий пост.
Ранее URA.RU рассказало, что на Крещение в ХМАО в проруби искупались тысячи югорчан. Окунулся в купель и глава Белоярского района Сергей Маненков.
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