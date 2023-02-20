«Коммерсант»: власти РФ отказались ограничивать цены на важные продукты

20 февраля 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

В Минсельхозе заявили, что регулирование цен на продукты первой необходимости плохо скажутся на экономике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ не поддержало инициативу по ограничению цен на продукты питания первой необходимости. В Минсельхозе заявили, что такие меры невозможны, так как для этого пришлось бы заняться каждым этапом производства и продажи продукции. «В Минсельхозе заявили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна и необходимости введения регулирования наценок там не видят. В Минпромторге считают, что жесткое госрегулирование цен на постоянной основе способно оказать негативное влияние на экономику», — передает «Коммерсант» заявления ведомства. По данным Минсельхоза, для осуществления таких мер пришлось бы контролировать каждый этап производства и продажи продукции. Также эта мера может привести к падению налогов и дефицит продуктов первой необходимости. Ранее депутат Госдумы Владимир Кашин в беседе с URA.RU заявил о необходимости регулирования цен на продукцию первой необходимости, а именно мясо, молоко, рыбу, хлебобулочные изделия, масло, сахар. По его мнению, цена при регулировании стала бы значительно ниже в сравнении с сегодняшним уровнем.

Правительство РФ не поддержало инициативу по ограничению цен на продукты питания первой необходимости. В Минсельхозе заявили, что такие меры невозможны, так как для этого пришлось бы заняться каждым этапом производства и продажи продукции. «В Минсельхозе заявили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна и необходимости введения регулирования наценок там не видят. В Минпромторге считают, что жесткое госрегулирование цен на постоянной основе способно оказать негативное влияние на экономику», — передает «Коммерсант» заявления ведомства. По данным Минсельхоза, для осуществления таких мер пришлось бы контролировать каждый этап производства и продажи продукции. Также эта мера может привести к падению налогов и дефицит продуктов первой необходимости. Ранее депутат Госдумы Владимир Кашин в беседе с URA.RU заявил о необходимости регулирования цен на продукцию первой необходимости, а именно мясо, молоко, рыбу, хлебобулочные изделия, масло, сахар. По его мнению, цена при регулировании стала бы значительно ниже в сравнении с сегодняшним уровнем.