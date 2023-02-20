Курганцы из-за льготников поднимают цены на квартиры

Стоимость квартир на вторичном рынке Курганской области выросла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке Курганской области за месяц выросла на 2000 рублей. Информация об этом размещена на сайте «Сбериндекс». По словам участника рынка недвижимости, на рост цен повлияло появление различных льготных денежных сертификатов на покупку недвижимости у местных жителей.

«Сейчас рынок недвижимости очень активен. На рынке в ходу большое количество сертификатов. Из-за того, что есть спрос на объекты, естественным образом растет и стоимость», — объяснила URA.RU гендиректор ООО «Полезные люди Курган» Мария Орлова. По данным сайта «Сбериндекс», в декабре средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в регионе, по указанным в объявлениях данным, составляла 56 984 рубля. В январе она выросла до 59 006 рублей.

Ранее стало известно, что в Кургане за год средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 27,5%. При этом стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 23,5%.