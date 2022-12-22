В Кургане на четверть выросла стоимость квартир

23 декабря 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Аналитики изучили стоимость квартир в 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане за 2022 год средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 27,5%. Данная информация размещена в исследовании портала «Мир квартир». «Курган. Прирост за IV квартал — 3,6%. Прирост с начала года — 27,5%», — указано на сайте. При этом стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья, по данным того же портала, с начала года в Кургане выросла на 23,5%, а за последний квартал — на 2,5%. В среднем по России с начала года стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 11,2%, а средняя стоимость квадратного метра в них — на 16,2%. Аналитики портала отметили, что основной рост цен наблюдался в первом квартале. Специалисты портала проанализировали ситуацию на вторичном рынке жилья 70 городов России, население которых превышает 300 тыс. человек. По стоимости квадратного метра в этом рейтинге Курган занимает 68 место из 70. Специалисты портала отмечают, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Кургане составляет 59 848 рублей. Эта стоимость ниже только в Магнитогорске (Челябинская область) — 54 593 рубля, а также в Нижнем Тагиле (Свердловская область) —44926 рублей. Ранее сообщалось, что в Кургане наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья. По мнению участников рынка, в 2023 году у горожан будут более востребованы квартиры в новостройках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане за 2022 год средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 27,5%. Данная информация размещена в исследовании портала «Мир квартир». «Курган. Прирост за IV квартал — 3,6%. Прирост с начала года — 27,5%», — указано на сайте. При этом стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья, по данным того же портала, с начала года в Кургане выросла на 23,5%, а за последний квартал — на 2,5%. В среднем по России с начала года стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 11,2%, а средняя стоимость квадратного метра в них — на 16,2%. Аналитики портала отметили, что основной рост цен наблюдался в первом квартале. Специалисты портала проанализировали ситуацию на вторичном рынке жилья 70 городов России, население которых превышает 300 тыс. человек. По стоимости квадратного метра в этом рейтинге Курган занимает 68 место из 70. Специалисты портала отмечают, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Кургане составляет 59 848 рублей. Эта стоимость ниже только в Магнитогорске (Челябинская область) — 54 593 рубля, а также в Нижнем Тагиле (Свердловская область) —44926 рублей. Ранее сообщалось, что в Кургане наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья. По мнению участников рынка, в 2023 году у горожан будут более востребованы квартиры в новостройках.