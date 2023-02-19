В Свердловской области возник дефицит на работников всех видов профессий

В малом бизнесе вырос дефицит рабочей силы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области соискателей становится меньше, а количество вакансий с каждым днем больше на все виды профессий. Об этом рассказала руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы hh.ru Урал Анна Осипова во время пресс-конференции СОФПП.

«В настоящее время соискатель диктует правила работодателю. Спрос на вакансии очень мал, в 2022 году были по 4-5 вакансий на одно предложение о работе, сейчас порядка трех. Особенно заметен дефицит рабочей силы в малом бизнесе», — сказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Анна Осипова добавила, что среди населения региона растет спрос на ручную работу. «Люди готовы изменить офисную работу на ручную, потому что она всегда есть, а заработная плата — высокая», — считает она.

Ранее агентство сообщало, что зарплатные предложения работодателей Уральского федерального округа выросли на 11%. По сравнению с январем 2022 года и средней зарплатой по округу в 54 тысячи рублей, в январе 2023 года она составила 60 тысяч рублей.