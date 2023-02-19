19 февраля 2023

В Свердловской области возник дефицит на работников всех видов профессий

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с участием Радионовой. Тюмень , ноутбук, работа за компьютером, работа за ноутбуком
В малом бизнесе вырос дефицит рабочей силы Фото:

В Свердловской области соискателей становится меньше, а количество вакансий с каждым днем больше на все виды профессий. Об этом рассказала руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы hh.ru Урал Анна Осипова во время пресс-конференции СОФПП.

«В настоящее время соискатель диктует правила работодателю. Спрос на вакансии очень мал, в 2022 году были по 4-5 вакансий на одно предложение о работе, сейчас порядка трех. Особенно заметен дефицит рабочей силы в малом бизнесе», — сказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Анна Осипова добавила, что среди населения региона растет спрос на ручную работу. «Люди готовы изменить офисную работу на ручную, потому что она всегда есть, а заработная плата — высокая», — считает она.

Ранее агентство сообщало, что зарплатные предложения работодателей Уральского федерального округа выросли на 11%. По сравнению с январем 2022 года и средней зарплатой по округу в 54 тысячи рублей, в январе 2023 года она составила 60 тысяч рублей.

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В Свердловской области соискателей становится меньше, а количество вакансий с каждым днем больше на все виды профессий. Об этом рассказала руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы hh.ru Урал Анна Осипова во время пресс-конференции СОФПП. «В настоящее время соискатель диктует правила работодателю. Спрос на вакансии очень мал, в 2022 году были по 4-5 вакансий на одно предложение о работе, сейчас порядка трех. Особенно заметен дефицит рабочей силы в малом бизнесе», — сказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал. Анна Осипова добавила, что среди населения региона растет спрос на ручную работу. «Люди готовы изменить офисную работу на ручную, потому что она всегда есть, а заработная плата — высокая», — считает она. Ранее агентство сообщало, что зарплатные предложения работодателей Уральского федерального округа выросли на 11%. По сравнению с январем 2022 года и средней зарплатой по округу в 54 тысячи рублей, в январе 2023 года она составила 60 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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