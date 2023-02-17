Уральские работодатели на 10% подняли зарплаты для тех, кто ищет работу

17 февраля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Лидером роста по повышению предложенной зарплаты оказался ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Зарплатные предложения работодателей Уральского федерального округа выросли на 11%, по сравнению с январем 2022 года (54 тысячи рублей), в январе 2023 года (60 тысяч рублей). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. «В Свердловской области средняя зарплата по итогам января 2023 года составила 54 тысячи рублей, что на 14% больше, чем год назад (47 тысячи рублей). Примечательно, что средние зарплаты по региону ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Лидером роста по повышению предложенной зарплаты оказался Ханты-Мансийский АО. Там работодатели стали предлагать на 10,5 тысяч рублей больше, чем годом ранее (57,5 тысячи рублей — в января 2022 года против 68 тысячи рублей за тот же месяц 2023 года). Рост предложенных зарплат в Тюменской, Челябинской, Курганской областях и ХМАО с ЯНАО составил от 10% до 17%. Самое высокое среднее предложение в УрФО зафиксировано в ЯНАО (83 тысячи рублей). «Ситуация по зарплатам отличается в разрезе профессиональных областей. Так, самые высокие средние предлагаемые зарплаты в Свердловской области по итогам января 2023 года зафиксированы в сферах „Высший менеджмент“ (79 тысячи рублей) и „Консультирование, консалтинг“ (75 тысячи рублей). Наиболее заметный рост зарплат за год показала именно сфера консультирования, сразу на 21 тысячу рублей», — добавила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Ранее URA.RU сообщало, что средний ежемесячный доход уральцев в 2022 году составил 63 тысячи рублей. Это больше показателей 2021 года на 5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зарплатные предложения работодателей Уральского федерального округа выросли на 11%, по сравнению с январем 2022 года (54 тысячи рублей), в январе 2023 года (60 тысяч рублей). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. «В Свердловской области средняя зарплата по итогам января 2023 года составила 54 тысячи рублей, что на 14% больше, чем год назад (47 тысячи рублей). Примечательно, что средние зарплаты по региону ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Лидером роста по повышению предложенной зарплаты оказался Ханты-Мансийский АО. Там работодатели стали предлагать на 10,5 тысяч рублей больше, чем годом ранее (57,5 тысячи рублей — в января 2022 года против 68 тысячи рублей за тот же месяц 2023 года). Рост предложенных зарплат в Тюменской, Челябинской, Курганской областях и ХМАО с ЯНАО составил от 10% до 17%. Самое высокое среднее предложение в УрФО зафиксировано в ЯНАО (83 тысячи рублей). «Ситуация по зарплатам отличается в разрезе профессиональных областей. Так, самые высокие средние предлагаемые зарплаты в Свердловской области по итогам января 2023 года зафиксированы в сферах „Высший менеджмент“ (79 тысячи рублей) и „Консультирование, консалтинг“ (75 тысячи рублей). Наиболее заметный рост зарплат за год показала именно сфера консультирования, сразу на 21 тысячу рублей», — добавила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Ранее URA.RU сообщало, что средний ежемесячный доход уральцев в 2022 году составил 63 тысячи рублей. Это больше показателей 2021 года на 5%.