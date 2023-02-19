19 февраля 2023

Тагильский полицейский, в машине которого умер задержанный, не смог выйти из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения полицейским после гибели задержанного при перевозке. Нижний Тагил, горшков павел
Павел Горшков был отправлен в колонию до 29 марта Фото:

Силовик из Нижнего Тагила Павел Горшков, который задерживал впоследствии погибшего в полицейском УАЗе свердловчанина Сергея Шамрина, попросил отпустить его из-под стражи. Однако суд принял решение оставить его в СИЗО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

«Постановление суда оставить без изменения. Апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении суда. Горшков останется в СИЗО.

В отношении тагильских полицейских Павла Горшкова и Максима Онучина было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий после того как их машине умер задержанный Сергей Шамрин. Силовики на суде утверждали, что не обирались причинить ему вреда. По версии следствия, Шамрин умер из-за перелома шейного позвонка, полученного после задержания — в полицейском УАЗе. Предположительно, Онучин и Горшков засунули его туда вперед головой. Полицейских отправили в СИЗО до 29 марта.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Силовик из Нижнего Тагила Павел Горшков, который задерживал впоследствии погибшего в полицейском УАЗе свердловчанина Сергея Шамрина, попросил отпустить его из-под стражи. Однако суд принял решение оставить его в СИЗО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. «Постановление суда оставить без изменения. Апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении суда. Горшков останется в СИЗО. В отношении тагильских полицейских Павла Горшкова и Максима Онучина было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий после того как их машине умер задержанный Сергей Шамрин. Силовики на суде утверждали, что не обирались причинить ему вреда. По версии следствия, Шамрин умер из-за перелома шейного позвонка, полученного после задержания — в полицейском УАЗе. Предположительно, Онучин и Горшков засунули его туда вперед головой. Полицейских отправили в СИЗО до 29 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...