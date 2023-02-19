В курганском округе обсуждают уход чиновницы, отвечающей за соцполитику

Чиновница, отвечающая за соцполитику в Щучье, может уйти с поста в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области обсуждают уход с поста исполняющей обязанности замглавы Щучанского округа начальницы управления социальной развития Ларисы Лавровой. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, близкий к муниципальной политике.

«Лаврова пришла в администрацию вместе с главой Геннадием Подкорытовым. Управление по соцразвитию она возглавила где-то в октябре, но, видимо, уже наработалась — сейчас она оформляет увольнение по собственному желанию», — отмечает источник. По словам другого источника, выстроить хорошие рабочие отношения с Подкорытовым удается не всем подчиненным. Поэтому некоторые из них предпочли уволиться из администрации и найти более спокойную работу.

Получить оперативный комментарий от самой Лавровой не удалось, у нее на звонки установлен автоответчик. Редакция URA.RU также запросила информацию в администрации округа, ответ пока не поступил.

До этого URA.RU писало, что в сентябре 2022 года в Щучье произошел массовых уход чиновников. На тот момент в полном составе уволились сотрудники отдела спорта, уволился сотрудник, отвечающий за закупки. В том числе осенью не могли найти первого заместителя главы округа.

Подкорытов, ранее работавший в силовых структурах, возглавил округ в 27 июля 2022 года, когда победил на выборах. Ранее весной в муниципалитете завершилась муниципальная реформа по преобразованию района в округ.