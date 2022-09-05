Курганцы пожаловались на массовые увольнения чиновников в Щучанском округе

В Щучанском округе заявили об уходе сразу нескольких чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Щучанского муниципального округа (МО) Курганской области пожаловались на массовый уход сотрудников из районной администрации, в том числе на увольнение первого заместителя главы округа. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных жителей.

«Из администрации Щучанского округа массово увольняются специалисты. Уходят целые отделы. Например, в полном составе написал заявления отдел по спорту, еще ушла специалист по закупкам. Также вакантна должность первого замглавы округа», — рассказал один из инсайдеров. По словам другого источника, на этот пост нет желающих. «Предлагали многим, даже тем, у кого нет необходимых образования и опыта работы. Но до сих пор никого не нашли», — подчеркнул он.

На сайте администрации Щучанского округа за должностями первого замглавы округа и специалиста по закупкам не закреплены сотрудники. В том числе в секторе физической культуры и спорта представлен только один специалист. В остальных отделах администрации указаны имена и контактные данные чиновников.

В администрации округа URA.RU сообщили, что глава района Геннадий Подкорытов находится на совещании, оперативно получить комментарий от него не удалось. Управляющий делами Ольга Морозова попросила направить официальный запрос. Редакция направила письменное обращение в администрацию Щучанского округа, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Кетовском округе в связи с муниципальной реформой проводят ликвидацию сельских советов вместе с увольнением сотрудников сельских администраций. Под сокращение также попали все сотрудников пожарных постов. По заявлению главы округа Олега Язовских, пожарных переведут в отдел охраны и безопасности округа.