22 февраля 2023

Свердловский автоэксперт призвал россиян не откладывать покупку машин

Свердловский автоэксперт Кирилл Форманчук: покупать автомобили нужно сейчас — чем раньше, тем лучше
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на старания российских дилеров, цены на машины в салонах очень завышены, подчеркнул автоэксперт Фото:
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Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук призвал россиян не откладывать покупку автомобилей. Аргументировав свое мнение тем, что понижение цен на технику не предвещается. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Никаких предпосылок к понижению цен — нет. Больше могу сказать, что даже сезон покупки авто не будет особо влиять на стоимость, как раньше. Все понимают, что люди заинтересованы купить дешевле, а санкций и так хватает. Покупать транспорт нужно сейчас и чем раньше, тем лучше», — сказал Кирилл Форманчук.

Автоэксперт посоветовал рассматривать покупку автомобилей, бывших в употреблении (б/у). «Несмотря на то, что дилеры стараются избегать санкций, цены на машины в салонах очень завышены», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области за 2022 год продажи новых автомобилей из салона снизились на 62% по сравнению с прошлым годом. Свердловчане приобрели порядка 19,9 тысяч новых авто.

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Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук призвал россиян не откладывать покупку автомобилей. Аргументировав свое мнение тем, что понижение цен на технику не предвещается. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Никаких предпосылок к понижению цен — нет. Больше могу сказать, что даже сезон покупки авто не будет особо влиять на стоимость, как раньше. Все понимают, что люди заинтересованы купить дешевле, а санкций и так хватает. Покупать транспорт нужно сейчас и чем раньше, тем лучше», — сказал Кирилл Форманчук. Автоэксперт посоветовал рассматривать покупку автомобилей, бывших в употреблении (б/у). «Несмотря на то, что дилеры стараются избегать санкций, цены на машины в салонах очень завышены», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области за 2022 год продажи новых автомобилей из салона снизились на 62% по сравнению с прошлым годом. Свердловчане приобрели порядка 19,9 тысяч новых авто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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