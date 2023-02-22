Свердловский автоэксперт призвал россиян не откладывать покупку машин

Свердловский автоэксперт Кирилл Форманчук: покупать автомобили нужно сейчас — чем раньше, тем лучше

23 февраля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Несмотря на старания российских дилеров, цены на машины в салонах очень завышены, подчеркнул автоэксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук призвал россиян не откладывать покупку автомобилей. Аргументировав свое мнение тем, что понижение цен на технику не предвещается. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Никаких предпосылок к понижению цен — нет. Больше могу сказать, что даже сезон покупки авто не будет особо влиять на стоимость, как раньше. Все понимают, что люди заинтересованы купить дешевле, а санкций и так хватает. Покупать транспорт нужно сейчас и чем раньше, тем лучше», — сказал Кирилл Форманчук. Автоэксперт посоветовал рассматривать покупку автомобилей, бывших в употреблении (б/у). «Несмотря на то, что дилеры стараются избегать санкций, цены на машины в салонах очень завышены», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области за 2022 год продажи новых автомобилей из салона снизились на 62% по сравнению с прошлым годом. Свердловчане приобрели порядка 19,9 тысяч новых авто.

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук призвал россиян не откладывать покупку автомобилей. Аргументировав свое мнение тем, что понижение цен на технику не предвещается. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Никаких предпосылок к понижению цен — нет. Больше могу сказать, что даже сезон покупки авто не будет особо влиять на стоимость, как раньше. Все понимают, что люди заинтересованы купить дешевле, а санкций и так хватает. Покупать транспорт нужно сейчас и чем раньше, тем лучше», — сказал Кирилл Форманчук. Автоэксперт посоветовал рассматривать покупку автомобилей, бывших в употреблении (б/у). «Несмотря на то, что дилеры стараются избегать санкций, цены на машины в салонах очень завышены», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области за 2022 год продажи новых автомобилей из салона снизились на 62% по сравнению с прошлым годом. Свердловчане приобрели порядка 19,9 тысяч новых авто.