19 февраля 2023
18 февраля 2023

Тюменский губернатор Моор встретился с мобилизованными у передовой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень, моор александр
Александр Моор встретился с мобилизованными возле передовой Фото:

Тюменский губернатор Александр Моор встретился с мобилизованными бойцами батальона «Кедр» в ЛНР. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Не мог не заехать в наши подразделения, когда был в Краснодоне. Сначала „Кедр“. Здесь, на передовой, служат мобилизованные жители Тюменской области и Ямала», — сказано в публикации губернатора.

Губернатор также сообщил, что находится возле передовой. «„Кедр“ располагается недалеко от передовой, поэтому на видео пришлось затереть многие детали, чтобы случайно не выдать место расположения», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU публиковало видео, в котором депутат Госдумы просил тюменского губернатора Моора помочь мобилизованным тюменцам. Депутат Дмитрий Кузнецов опубликовал видео в своем telegram-канале.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Тюменский губернатор Александр Моор встретился с мобилизованными бойцами батальона «Кедр» в ЛНР. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Не мог не заехать в наши подразделения, когда был в Краснодоне. Сначала „Кедр“. Здесь, на передовой, служат мобилизованные жители Тюменской области и Ямала», — сказано в публикации губернатора. Губернатор также сообщил, что находится возле передовой. «„Кедр“ располагается недалеко от передовой, поэтому на видео пришлось затереть многие детали, чтобы случайно не выдать место расположения», — указано в сообщении. Ранее URA.RU публиковало видео, в котором депутат Госдумы просил тюменского губернатора Моора помочь мобилизованным тюменцам. Депутат Дмитрий Кузнецов опубликовал видео в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...