Александр Моор встретился с мобилизованными возле передовой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский губернатор Александр Моор встретился с мобилизованными бойцами батальона «Кедр» в ЛНР. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Не мог не заехать в наши подразделения, когда был в Краснодоне. Сначала „Кедр“. Здесь, на передовой, служат мобилизованные жители Тюменской области и Ямала», — сказано в публикации губернатора.

Губернатор также сообщил, что находится возле передовой. «„Кедр“ располагается недалеко от передовой, поэтому на видео пришлось затереть многие детали, чтобы случайно не выдать место расположения», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU публиковало видео, в котором депутат Госдумы просил тюменского губернатора Моора помочь мобилизованным тюменцам. Депутат Дмитрий Кузнецов опубликовал видео в своем telegram-канале.