Мэрия Кургана показала разбор Чеховского моста. Фото

20 февраля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Ремонт моста начался 15 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане начали демонтажные работы на Чеховском мосту. Процесс демонтажа показали представители городской администрации. «Сейчас подрядной организацией ведется демонтаж перильных и барьерных ограждений, а также тротуарных плит на пешеходной части. Работы начаты по правой стороне путепровода при движении со стороны Заозерного», — указано в сообщении, размещенном на сайте мэрии. Из-за ремонта на мосту запрещено движение грузовиков, а для легковых автомобилей действует реверсивная схема движения. Представители мэрии добавили, что в ближайшее время движение на мосту полностью закроют. Ремонт на Чеховском путепроводе начался 15 февраля. Работы планируют закончить до конца года. Из-за ремонта моста, в том числе, был изменен график автобусных маршрутов. На мосту пока действует реверсивное движение Фото: сайт администрации Кургана Рабочие демонтировали перильные и барьерные ограждения Фото: сайт администрации Кургана Также на мосту снимают старый асфальт Фото: сайт администрации Кургана

В Кургане начали демонтажные работы на Чеховском мосту. Процесс демонтажа показали представители городской администрации. «Сейчас подрядной организацией ведется демонтаж перильных и барьерных ограждений, а также тротуарных плит на пешеходной части. Работы начаты по правой стороне путепровода при движении со стороны Заозерного», — указано в сообщении, размещенном на сайте мэрии. Из-за ремонта на мосту запрещено движение грузовиков, а для легковых автомобилей действует реверсивная схема движения. Представители мэрии добавили, что в ближайшее время движение на мосту полностью закроют. Ремонт на Чеховском путепроводе начался 15 февраля. Работы планируют закончить до конца года. Из-за ремонта моста, в том числе, был изменен график автобусных маршрутов.