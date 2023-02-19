В Кургане начали демонтажные работы на Чеховском мосту. Процесс демонтажа показали представители городской администрации.
«Сейчас подрядной организацией ведется демонтаж перильных и барьерных ограждений, а также тротуарных плит на пешеходной части. Работы начаты по правой стороне путепровода при движении со стороны Заозерного», — указано в сообщении, размещенном на сайте мэрии.
Из-за ремонта на мосту запрещено движение грузовиков, а для легковых автомобилей действует реверсивная схема движения. Представители мэрии добавили, что в ближайшее время движение на мосту полностью закроют.
Ремонт на Чеховском путепроводе начался 15 февраля. Работы планируют закончить до конца года. Из-за ремонта моста, в том числе, был изменен график автобусных маршрутов.
На мосту пока действует реверсивное движение
Фото: сайт администрации Кургана
Рабочие демонтировали перильные и барьерные ограждения
В Кургане начали демонтажные работы на Чеховском мосту. Процесс демонтажа показали представители городской администрации. «Сейчас подрядной организацией ведется демонтаж перильных и барьерных ограждений, а также тротуарных плит на пешеходной части. Работы начаты по правой стороне путепровода при движении со стороны Заозерного», — указано в сообщении, размещенном на сайте мэрии. Из-за ремонта на мосту запрещено движение грузовиков, а для легковых автомобилей действует реверсивная схема движения. Представители мэрии добавили, что в ближайшее время движение на мосту полностью закроют. Ремонт на Чеховском путепроводе начался 15 февраля. Работы планируют закончить до конца года. Из-за ремонта моста, в том числе, был изменен график автобусных маршрутов.