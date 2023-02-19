19 февраля 2023
18 февраля 2023

Мэрия Кургана показала разбор Чеховского моста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Галкинский переезд. Курган, кран, ремонт, дорога, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
Ремонт моста начался 15 февраля Фото:

В Кургане начали демонтажные работы на Чеховском мосту. Процесс демонтажа показали представители городской администрации.

«Сейчас подрядной организацией ведется демонтаж перильных и барьерных ограждений, а также тротуарных плит на пешеходной части. Работы начаты по правой стороне путепровода при движении со стороны Заозерного», — указано в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Из-за ремонта на мосту запрещено движение грузовиков, а для легковых автомобилей действует реверсивная схема движения. Представители мэрии добавили, что в ближайшее время движение на мосту полностью закроют.

Ремонт на Чеховском путепроводе начался 15 февраля. Работы планируют закончить до конца года. Из-за ремонта моста, в том числе, был изменен график автобусных маршрутов.

На мосту пока действует реверсивное движение
Фото:
Рабочие демонтировали перильные и барьерные ограждения
Фото:
Также на мосту снимают старый асфальт
Фото:

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Кургане начали демонтажные работы на Чеховском мосту. Процесс демонтажа показали представители городской администрации. «Сейчас подрядной организацией ведется демонтаж перильных и барьерных ограждений, а также тротуарных плит на пешеходной части. Работы начаты по правой стороне путепровода при движении со стороны Заозерного», — указано в сообщении, размещенном на сайте мэрии. Из-за ремонта на мосту запрещено движение грузовиков, а для легковых автомобилей действует реверсивная схема движения. Представители мэрии добавили, что в ближайшее время движение на мосту полностью закроют. Ремонт на Чеховском путепроводе начался 15 февраля. Работы планируют закончить до конца года. Из-за ремонта моста, в том числе, был изменен график автобусных маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...