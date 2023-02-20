Две челябинские студентки впали в кому после приема лекарств

Девушек доставили в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студентки одного из техникумов Челябинска впали в кому после приема большого количества лекарственных препаратов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Девушек доставили в городскую больницу в состоянии комы. Предварительная причина их состояния — передозировка лекарственными препаратами. Обстоятельства выясняются», — рассказал источник.

По данным URA.RU одной из девушек 20 лет, другой 18. Обе учатся на втором курсе техникума.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок URA.RU не ответили.