Две челябинские студентки впали в кому после приема лекарств

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Девушек доставили в больницу Фото:

Студентки одного из техникумов Челябинска впали в кому после приема большого количества лекарственных препаратов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Девушек доставили в городскую больницу в состоянии комы. Предварительная причина их состояния — передозировка лекарственными препаратами. Обстоятельства выясняются», — рассказал источник.

По данным URA.RU одной из девушек 20 лет, другой 18. Обе учатся на втором курсе техникума.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок URA.RU не ответили.

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Студентки одного из техникумов Челябинска впали в кому после приема большого количества лекарственных препаратов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Девушек доставили в городскую больницу в состоянии комы. Предварительная причина их состояния — передозировка лекарственными препаратами. Обстоятельства выясняются», — рассказал источник. По данным URA.RU одной из девушек 20 лет, другой 18. Обе учатся на втором курсе техникума. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок URA.RU не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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