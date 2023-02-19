Москва отказала мэру Екатеринбурга в поблажке на выборах

20 февраля 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов ездил в ЦИК «Единой России» как первый замсекретаря реготделения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Праймериз «Единой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга пройдут максимально запутанно. На момент выдвижения кандидаты не будут знать границ своих округов. Мэр Алексей Орлов пытался договориться в Москве о послаблении, но безуспешно, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Сроки праймериз таковы: с 8 марта по 27 апреля — выдвижение, с 22-го по 28 мая — голосование. Оно будет электронным, через «Госуслуги» (как на выборах 2021 года). А утверждение гордумой новой схемы одномандатных округов (их количество вырастет с 18 до 25) намечено только на середину апреля. Какие округа будут указаны напротив их фамилий, политики не понимают. По данным URA.RU, 10 февраля Орлов обсуждал коллизию в центральном исполкоме ЕР — с одним из замов Андрея Турчака. «Орловым были предложены несколько вариантов, в том числе с изменением сроков праймериз в Екатеринбурге. Но получен отказ», — поделился источник. В пресс-службе мэрии заявили, что не располагают информацией о визите Орлова в столицу. Другой собеседник агентства уточнил, что сейчас над решением проблемы повторно работают юристы мэрии. А третий источник из числа администраторов кампании заявил, что проблемы вообще не существует — по крайней мере для избирателей: каждый в своем аккаунте будет видеть кандидатов, прикрепленных к его месту жительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Праймериз «Единой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга пройдут максимально запутанно. На момент выдвижения кандидаты не будут знать границ своих округов. Мэр Алексей Орлов пытался договориться в Москве о послаблении, но безуспешно, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Сроки праймериз таковы: с 8 марта по 27 апреля — выдвижение, с 22-го по 28 мая — голосование. Оно будет электронным, через «Госуслуги» (как на выборах 2021 года). А утверждение гордумой новой схемы одномандатных округов (их количество вырастет с 18 до 25) намечено только на середину апреля. Какие округа будут указаны напротив их фамилий, политики не понимают. По данным URA.RU, 10 февраля Орлов обсуждал коллизию в центральном исполкоме ЕР — с одним из замов Андрея Турчака. «Орловым были предложены несколько вариантов, в том числе с изменением сроков праймериз в Екатеринбурге. Но получен отказ», — поделился источник. В пресс-службе мэрии заявили, что не располагают информацией о визите Орлова в столицу. Другой собеседник агентства уточнил, что сейчас над решением проблемы повторно работают юристы мэрии. А третий источник из числа администраторов кампании заявил, что проблемы вообще не существует — по крайней мере для избирателей: каждый в своем аккаунте будет видеть кандидатов, прикрепленных к его месту жительства.