Кремль озвучил решение о выборах в Екатеринбурге, которое ждали несколько месяцев

В Кремле утвердили именно ту схему, которую лоббировали Олег Чемезов и Алексей Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Схема выборов в думу Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, будет изменена. Количество депутатов сократится с 36 до 35, 25 из них будут избираться по одномандатным округам (сейчас 18), еще десять — по партийным спискам. Такое решение свердловским и городским властям озвучил внутриполитический блок администрации президента (АП) РФ, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Решение утверждено. Следующий созыв думы будет формироваться по схеме „25 на 10“. Мэрия уже начала работу по перенарезке (то есть изменению границ — прим. URA.RU) округов», — поделился собеседник агентства. Ожидается, что в ближайшее время соответствующие поправки в избирательный кодекс внесет заксобрание региона.

Выборы в думу намечены на сентябрь. Уже признано, что это событие будет одним из ключевых для всего УрФО.

Действующий созыв думы формировался по схеме «18 на 18». То, что схема изменится, истеблишмент обсуждал с начала 2022 года. По слухам, тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил своему заму Олегу Чемезову и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову подготовить переход на мажоритарную систему, при которой дума состоит только из депутатов-одномандатников. Считается, что на эту мысль Куйвашева натолкнул удачный эксперимент в Нижнем Тагиле, где по итогам выборов в сентябре 2021-го удалось сформировать думу из выдвиженцев от «Единой России».

Но Орлов и Чемезов усомнились, что такое же возможно в Екатеринбурге. И начали переубеждать шефа. В дискуссию на определенном этапе вмешались и первые лица заксо.

К осени 2022-го Орлов и Чемезов сформировали пакет своих предложений и направили их в АП. О том, что наиболее вероятной является схема «25 на 10», на которой настаивали Орлов и Чемезов, URA.RU рассказывало в ноябре. Но позднее стало известно, что среди кремлевских чиновников спор. Одни якобы предлагали ничего не менять, другие — утвердить схему «20 на 15», чтобы не вызывать раздражение у лидеров парламентских партий.

Все это время местная политтусовка пребывала в напряжении. Ведь Орлов дал понять, что, пока не будет звонка из Москвы, он не пойдет к Куйвашеву со своим списком кандидатов. Нервничал и сам градоначальник. Это демонстрирует его звонок в АП перед Новым годом.