19 февраля 2023

Муж погибшей медсестры из Сургута заявил в суде об угрозах со стороны руководства больницы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Муж медсестры, которая покончила с собой, заявил, что ей угрожали Фото:

В Сургуте (ХМАО) муж медсестры травматологического центра Аяжан Ташмагамбетовой, которая покончила с собой, заявил в суде, что его жена получала угрозы со стороны персонала больницы. Женщина рассказывала мужу, что юрист медучреждения грозил погибшей уголовным делом после ее жалоб в трудовую инспекцию на просроченные лекарства, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Муж погибшей медсестры Радик Ташмагамбетов дал показания во время допроса, что травля после написанного заявления в инспекцию по труду была не только со стороны младшего медперсонала, но и со стороны врачей. По его словам, юрист больницы угрожал погибшей уголовным сроком за подстрекательство коллектива. После началась травля. Коллектив ее не поддержал», — сообщает журналист агентства.

По словам потерпевшего, жена говорила ему о просроченных лекарствах, которые дают пациентам. «Аяжан пыталась возражать, и старшая медсестра Матвийчук пригрозила ей увольнением. Погибшая боялась, что из-за просрочки может кому-то быть плохо, а обвинят ее», — добавил корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что адвокат Матвийчук Дмитрий Чипчиу заявил о попытках сделать его подзащитную крайней в уголовном деле. По его словам, мнение о старшей медсестре по итогам судебного разбирательства должно измениться, и все станет на свои места.

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В Сургуте (ХМАО) муж медсестры травматологического центра Аяжан Ташмагамбетовой, которая покончила с собой, заявил в суде, что его жена получала угрозы со стороны персонала больницы. Женщина рассказывала мужу, что юрист медучреждения грозил погибшей уголовным делом после ее жалоб в трудовую инспекцию на просроченные лекарства, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Муж погибшей медсестры Радик Ташмагамбетов дал показания во время допроса, что травля после написанного заявления в инспекцию по труду была не только со стороны младшего медперсонала, но и со стороны врачей. По его словам, юрист больницы угрожал погибшей уголовным сроком за подстрекательство коллектива. После началась травля. Коллектив ее не поддержал», — сообщает журналист агентства. По словам потерпевшего, жена говорила ему о просроченных лекарствах, которые дают пациентам. «Аяжан пыталась возражать, и старшая медсестра Матвийчук пригрозила ей увольнением. Погибшая боялась, что из-за просрочки может кому-то быть плохо, а обвинят ее», — добавил корреспондент. Ранее URA.RU писало, что адвокат Матвийчук Дмитрий Чипчиу заявил о попытках сделать его подзащитную крайней в уголовном деле. По его словам, мнение о старшей медсестре по итогам судебного разбирательства должно измениться, и все станет на свои места.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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