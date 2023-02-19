Муж погибшей медсестры из Сургута заявил в суде об угрозах со стороны руководства больницы

Муж медсестры, которая покончила с собой, заявил, что ей угрожали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) муж медсестры травматологического центра Аяжан Ташмагамбетовой, которая покончила с собой, заявил в суде, что его жена получала угрозы со стороны персонала больницы. Женщина рассказывала мужу, что юрист медучреждения грозил погибшей уголовным делом после ее жалоб в трудовую инспекцию на просроченные лекарства, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Муж погибшей медсестры Радик Ташмагамбетов дал показания во время допроса, что травля после написанного заявления в инспекцию по труду была не только со стороны младшего медперсонала, но и со стороны врачей. По его словам, юрист больницы угрожал погибшей уголовным сроком за подстрекательство коллектива. После началась травля. Коллектив ее не поддержал», — сообщает журналист агентства.

По словам потерпевшего, жена говорила ему о просроченных лекарствах, которые дают пациентам. «Аяжан пыталась возражать, и старшая медсестра Матвийчук пригрозила ей увольнением. Погибшая боялась, что из-за просрочки может кому-то быть плохо, а обвинят ее», — добавил корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что адвокат Матвийчук Дмитрий Чипчиу заявил о попытках сделать его подзащитную крайней в уголовном деле. По его словам, мнение о старшей медсестре по итогам судебного разбирательства должно измениться, и все станет на свои места.