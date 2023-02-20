Мэрия создала проблему «Таганскому ряду» на выборах в Екатеринбурге

Виктор Тестов считается одним из тяжеловесов городской политики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-спикеру думы Екатеринбурга Виктору Тестову (один из фронтменов ЗАО «Таганский ряд») затрудняют переизбрание. По данным URA.RU, чиновники так изменили схему одномандатных округов, что из-под контроля статусного депутата может уйти группа лояльных горожан.

Причем об этом Тестов узнал во многом случайно: его, как и многих других депутатов, не подпустили к верстке важнейшего документа. Сейчас в него вносят финальные штрихи, широкому кругу он станет доступен лишь в начале марта, знает источник агентства в муниципальной власти.

Согласно предлагаемым поправкам, часть родного для Тестова Железнодорожного округа №5 перейдет в округ №4 его оппонента Александра Колесникова (коммунальный клан). Хотя на этой территории работают соцобъекты и организации, которым Тестов уже давно патронирует. Поскольку Колесников хорошо общается с вице-мэром по политике Сергеем Плахотиным и главой ЖД-района Виталием Першиным, тут же возникла версия, что Колесникову подыгрывают.

Что по этому поводу думает сам Тестов, неизвестно, но в целом расклад его возмутил. И он пошел к мэру Алексею Орлову. Однако ни одна из нескольких встреч (последняя была 17 февраля) не дала ему результата: поручений исправить проект новой схемы Орлов не озвучивал. В то же время известно, что лично он не против сохранения Тестова в думе после сентябрьских выборов. И, говорят, уже обсудил это с директором «Таганского ряда» Анатолием Никифоровым.

Второй источник URA.RU отметил, что, поскольку количество округов увеличивается радикально — с 18 до 25, — изменения коснутся всех, не только Тестова и Колесникова. «В ЖД-районе вместо двух округов будет три. И неизбежно, что от Колесникова (у него, кстати, тоже есть претензии) и Тестова какие-то участки уйдут. Это математика», — объяснил он.

Виктор Тестов подтвердил корреспонденту, что обсуждал с Орловым изменение схемы округов, но уточнил, что речь также шла о в целом более тесном взаимодействии депутатов с мэрией по этому вопросу. «На мой взгляд, это способствовало бы предупреждению противоречий», — сказал депутат.