Минобороны РФ подтвердило гибель шести солдат в Курской области

В блиндаже во время пожара находилось семь военных
Минобороны РФ подтвердило гибель шести солдат Западного военного округа в Курской области. По данным ведомства, пожар в блиндаже произошел из-за грубого нарушения требований безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что в блиндаже находилось семь военных. Один из них получил ожоги.
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