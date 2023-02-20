Минобороны РФ подтвердило гибель шести солдат в Курской области

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В блиндаже во время пожара находилось семь военных Фото:

Минобороны РФ подтвердило гибель шести солдат Западного военного округа в Курской области. По данным ведомства, пожар в блиндаже произошел из-за грубого нарушения требований безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что в блиндаже находилось семь военных. Один из них получил ожоги.

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Минобороны РФ подтвердило гибель шести солдат Западного военного округа в Курской области. По данным ведомства, пожар в блиндаже произошел из-за грубого нарушения требований безопасности. Об этом сообщает РИА Новости. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что в блиндаже находилось семь военных. Один из них получил ожоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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