Партию опасного укропа завезли в Свердловскую область из Подмосковья

20 февраля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Свердловский Россельхознадзор обнаружил партию семян с сорняками Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский Россельхознадзор выявил партию зараженного укропа. Растение сожгут из-за несоответствия фитосанитарным нормам. Семена укропа прибыли в регион из Подмосковья. Об этом URA.RU рассказали в региональном референтном центре Россельхознадзора. «При лабораторной экспертизе образцов семян укропа из Московской области специалисты выявили семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной. Это один из самых опаснейших аллергенов в растительном мире. Партия семян укропа, состоящая из 100 пакетов, будет уничтожена путем сжигания», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщило, что в Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза. В партии семян базилика из Германии, которая поступила в Екатеринбург, нашли семена опасного для урожая сорняка — повилики. Данный сорняк считается паразитом, а также переносчиком опасных для растений болезней.

Свердловский Россельхознадзор выявил партию зараженного укропа. Растение сожгут из-за несоответствия фитосанитарным нормам. Семена укропа прибыли в регион из Подмосковья. Об этом URA.RU рассказали в региональном референтном центре Россельхознадзора. «При лабораторной экспертизе образцов семян укропа из Московской области специалисты выявили семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной. Это один из самых опаснейших аллергенов в растительном мире. Партия семян укропа, состоящая из 100 пакетов, будет уничтожена путем сжигания», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщило, что в Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза. В партии семян базилика из Германии, которая поступила в Екатеринбург, нашли семена опасного для урожая сорняка — повилики. Данный сорняк считается паразитом, а также переносчиком опасных для растений болезней.