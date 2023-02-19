Партию опасного укропа завезли в Свердловскую область из Подмосковья

Свердловский Россельхознадзор выявил партию зараженного укропа. Растение сожгут из-за несоответствия фитосанитарным нормам. Семена укропа прибыли в регион из Подмосковья. Об этом URA.RU рассказали в региональном референтном центре Россельхознадзора.
«При лабораторной экспертизе образцов семян укропа из Московской области специалисты выявили семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной. Это один из самых опаснейших аллергенов в растительном мире. Партия семян укропа, состоящая из 100 пакетов, будет уничтожена путем сжигания», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило, что в Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза. В партии семян базилика из Германии, которая поступила в Екатеринбург, нашли семена опасного для урожая сорняка — повилики. Данный сорняк считается паразитом, а также переносчиком опасных для растений болезней.
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