19 февраля 2023

Партию опасного укропа завезли в Свердловскую область из Подмосковья

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский Россельхознадзор обнаружил партию семян с сорняками Фото:

Свердловский Россельхознадзор выявил партию зараженного укропа. Растение сожгут из-за несоответствия фитосанитарным нормам. Семена укропа прибыли в регион из Подмосковья. Об этом URA.RU рассказали в региональном референтном центре Россельхознадзора.

«При лабораторной экспертизе образцов семян укропа из Московской области специалисты выявили семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной. Это один из самых опаснейших аллергенов в растительном мире. Партия семян укропа, состоящая из 100 пакетов, будет уничтожена путем сжигания», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило, что в Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза. В партии семян базилика из Германии, которая поступила в Екатеринбург, нашли семена опасного для урожая сорняка — повилики. Данный сорняк считается паразитом, а также переносчиком опасных для растений болезней.

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Свердловский Россельхознадзор выявил партию зараженного укропа. Растение сожгут из-за несоответствия фитосанитарным нормам. Семена укропа прибыли в регион из Подмосковья. Об этом URA.RU рассказали в региональном референтном центре Россельхознадзора. «При лабораторной экспертизе образцов семян укропа из Московской области специалисты выявили семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной. Это один из самых опаснейших аллергенов в растительном мире. Партия семян укропа, состоящая из 100 пакетов, будет уничтожена путем сжигания», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщило, что в Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза. В партии семян базилика из Германии, которая поступила в Екатеринбург, нашли семена опасного для урожая сорняка — повилики. Данный сорняк считается паразитом, а также переносчиком опасных для растений болезней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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