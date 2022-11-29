В Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, семена, трава, посев
В семенах базилика нашли опасный сорняк Фото:

В партии семян базилика из Германии (входит в Евросоюз), поступившей в Екатеринбург, нашлои семена опасного для урожая сорняка — повилики. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

«Управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз 300 пакетов зараженных семян базилика „Лимонные дольки“ в регион», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте управления. Там подчеркнули, что среди семян базилика в контейнере из Германии были обнаружены опасные сорняки, которые могут уничтожить урожай.

Сорняк повилика считается паразитом и переносчиком опасных для растений болезней. Он может прорасти, даже если семена несколько лет лежали в почве.

Ранее URA.RU сообщало о поставках в Екатеринбург фруктов, зараженных паразитом. Однако партию разрешили продать в магазинах, аргументируя это тем, что вредитель не опасен для человека.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В партии семян базилика из Германии (входит в Евросоюз), поступившей в Екатеринбург, нашлои семена опасного для урожая сорняка — повилики. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора. «Управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз 300 пакетов зараженных семян базилика „Лимонные дольки“ в регион», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте управления. Там подчеркнули, что среди семян базилика в контейнере из Германии были обнаружены опасные сорняки, которые могут уничтожить урожай. Сорняк повилика считается паразитом и переносчиком опасных для растений болезней. Он может прорасти, даже если семена несколько лет лежали в почве. Ранее URA.RU сообщало о поставках в Екатеринбург фруктов, зараженных паразитом. Однако партию разрешили продать в магазинах, аргументируя это тем, что вредитель не опасен для человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...