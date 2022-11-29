В Екатеринбург завезли опасные семена из Евросоюза

В семенах базилика нашли опасный сорняк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В партии семян базилика из Германии (входит в Евросоюз), поступившей в Екатеринбург, нашлои семена опасного для урожая сорняка — повилики. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

«Управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз 300 пакетов зараженных семян базилика „Лимонные дольки“ в регион», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте управления. Там подчеркнули, что среди семян базилика в контейнере из Германии были обнаружены опасные сорняки, которые могут уничтожить урожай.

Сорняк повилика считается паразитом и переносчиком опасных для растений болезней. Он может прорасти, даже если семена несколько лет лежали в почве.

Ранее URA.RU сообщало о поставках в Екатеринбург фруктов, зараженных паразитом. Однако партию разрешили продать в магазинах, аргументируя это тем, что вредитель не опасен для человека.