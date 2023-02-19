19 февраля 2023

Челябинский комбат показал «пятачок жизни» в Мариуполе. Видео

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Гагарин Юрий Леонидович - позывной «Ангел». Челябинск , ангел, гагарин юрий
Во время освобождения Мариуполя Юрий Гагарин спас более 360 детей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир батальона «Апостол» челябинец Юрий Гагарин, участвующий в спецоперации на Украине, показал «пятачок жизни» в Мариуполе, откуда российские военные эвакуировали жителей. По словам комбата, они выводили людей из города прям под носом у нацистов.

«Видите, большой дом — там снайпер сидел, работал по нам. Но здесь стояло здание — оно закрывало эту площадку, и мы у них под носом вывозили людей. Привозили на БТР, БМП и перегружали в легковые. Это был „пятачок жизни“. Жильцы дома, бабушки, дедушки, принимали здесь детей, отогревали, оказывали первую помощь», — рассказал «Ангел» на видео, опубликованном в telegram-канале Владимира Соловьева.

Комбат помнит каждого спасенного ребенка, и очень переживает за них. Он с трепетом рассказывает каждую историю спасения.

В настоящее время подразделение «Ангела» находится на Угледарском направлении. Они занимают активную оборону и готовятся к наступлению.

Гагарин начал участвовать в спецоперации в марте 2022 года. Изначально его подразделение находилось в Мариуполе. За все время освобождения города комбат спас более 360 детей.

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Командир батальона «Апостол» челябинец Юрий Гагарин, участвующий в спецоперации на Украине, показал «пятачок жизни» в Мариуполе, откуда российские военные эвакуировали жителей. По словам комбата, они выводили людей из города прям под носом у нацистов. «Видите, большой дом — там снайпер сидел, работал по нам. Но здесь стояло здание — оно закрывало эту площадку, и мы у них под носом вывозили людей. Привозили на БТР, БМП и перегружали в легковые. Это был „пятачок жизни“. Жильцы дома, бабушки, дедушки, принимали здесь детей, отогревали, оказывали первую помощь», — рассказал «Ангел» на видео, опубликованном в telegram-канале Владимира Соловьева. Комбат помнит каждого спасенного ребенка, и очень переживает за них. Он с трепетом рассказывает каждую историю спасения. В настоящее время подразделение «Ангела» находится на Угледарском направлении. Они занимают активную оборону и готовятся к наступлению. Гагарин начал участвовать в спецоперации в марте 2022 года. Изначально его подразделение находилось в Мариуполе. За все время освобождения города комбат спас более 360 детей.
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